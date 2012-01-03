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۱۳ دی ۱۳۹۰، ۱۳:۲۷

پسندیده در گفتگو با مهر:

فرهنگسازی مهم ترین رویکرد در مواجه با رودخانه کرج است

فرهنگسازی مهم ترین رویکرد در مواجه با رودخانه کرج است

کرج - خبرگزاری مهر: مدیر کل محیط زیست استان البرز، فرهنگسازی را مهم ترین عامل در رفع مشکلات رودخانه کرج ذکر کرد.

حسین پسندیده در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به ظرفیت ها و پتانسیل طبیعی و استقرار مراکز اقامتی در حاشیه رودخانه کرج بیان کرد: به دلیل ویژگی های طبیعی منطقه و حضور گردشگران در این منطقه ضرورت نظارت بیشتری احساس می شود.
 
وی افزود: اداره کل محیط زیست با کنترل و نظارت مستمر خود وضعیت را رصد می کند و در صورت بروز آلودگی و ورود فاضلاب به آب رودخانه کرج با هماهنگی واحدهای قضایی برخورد جدی صورت می گیرد.
 
این مسئول در ادامه افزود: در خصوص وضعیت رودخانه کرج وزارت نیرو به عنوان اصلی ترین دستگاه اجرایی بر ای جلوگیری از ساخت و ساز غیرمجاز و... فعالیت خواهد داشت.
 
وی در انتها افزود: در این راستا تنها با فرهنگ سازی می توان وضعیت رودخانه کرج را ساماندهی کرد.
 
 
کد مطلب 1500225

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