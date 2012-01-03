فرهنگسازی مهم ترین رویکرد در مواجه با رودخانه کرج است

حسین پسندیده در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به ظرفیت ها و پتانسیل طبیعی و استقرار مراکز اقامتی در حاشیه رودخانه کرج بیان کرد: به دلیل ویژگی های طبیعی منطقه و حضور گردشگران در این منطقه ضرورت نظارت بیشتری احساس می شود.

وی افزود: اداره کل محیط زیست با کنترل و نظارت مستمر خود وضعیت را رصد می کند و در صورت بروز آلودگی و ورود فاضلاب به آب رودخانه کرج با هماهنگی واحدهای قضایی برخورد جدی صورت می گیرد.

این مسئول در ادامه افزود: در خصوص وضعیت رودخانه کرج وزارت نیرو به عنوان اصلی ترین دستگاه اجرایی بر ای جلوگیری از ساخت و ساز غیرمجاز و... فعالیت خواهد داشت.

وی در انتها افزود: در این راستا تنها با فرهنگ سازی می توان وضعیت رودخانه کرج را ساماندهی کرد.



