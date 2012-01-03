پذیرش متقاضیان دارای اولویت تشرف به عمره

به گزارش خبرنگار مهر، پذیرش متقاضیان دارای اولویت تشرف در گروههای مرحلهی اول از فردا 14 دیماه 90 آغاز میشود که به ترتیب در هر استان برابر اطلاعیههایی خواهد بود که از سوی هریک از مدیریتهای حج و زیارت استانها در جراید محلی و استانی اعلام میشود.
مرحله اول؛ گروههای اعزامی در دههی اول ربیع حدودا از 12 بهمنماه سال 1390 تا دههی سوم جمادیالثانی حدودا تا 26 اردیبهشتماه سال 1391 و مرحلهی دوم؛ گروههای اعزامی از دههی سوم جمادیالثانی حدودا از 27 اردیبهشتماه 91 تا دههی سوم شعبان حدودا 28 تیرماه 91 خواهد بود.
تشرف معتمرین با گذرنامه عادی بینالمللی (با حداقل هفتماه اعتبار از تاریخ پرواز گروه و داشتن حداقل دو صفحه خالی مقابل هم) خواهد بود.
همچنین،هنگام ثبت نام اولیه (رزرو جا) به کارگزار مبدا (رزرو کننده) اصل قبض بانکی دارای اولویت همراه کارت یا شماره ملی با اصل و کپی شناسنامه لازم است.
هنگام مراجعه به دفتر زیارتی به نحوی اقدام شود که جهت خود و همراهان و سایر افرادی که تمایل دارند باهم مشرف شوند و اولویت تشرف نیز دارند، ثبت نام و رزرو جا انجام شود، زیرا پس از تکمیل ظرفیت گروه، افزایش ظرفیت مقدور نیست.
متقاضیان به منظور اطلاع از اولویتهای تشرف به عمره میتوانند با مراجعه به سایت بانک ملت به آدرس www.bankmellat.ir یا مراجعه به شعب مربوط، تماس با شمارهی تلفن 1556 (مرکز ارتباطات مردمی بانک ملت) یا ارسال شمارهی ثبت نام خود به مرکز پیام بانک ملت به شماره 200034 (از طریق پیامک) از اولویت تشرف خود مطلع شوند.
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