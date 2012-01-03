به گزارش خبرگزاری مهر، سید مهدی کاظمی در این باره اظهارداشت: در راستای نوسازی مبلمان بوستانها و ایجاد تنوع در نیمکتهای پارکی تعداد 25 عدد نیمکت آرامش در سطح بوستانهای ملت و بانوان نصب شده که تا پایان سال تعداد 250 عدد در سطح دیگر بوستانهای شهری نصب میشوند.
وی هدف از اجرای این طرح را تنوع در طراحی نیمکتهای پارکی، راحتی و رفاه کاربران در استفاده از بوستانهای شهری عنوان کرد.
کاظمی یادآورشد: ابتدایی ترین روش برای احساس آرامش و راحتی کاربران در فضاهای سبز و بوستانها استفاده از نیمکت و لازمه پاسخگویی به نیازهای اقشار مختلف کاربران تنوع طراحی آن است.
مدیرعامل سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری قزوین گفت: در نیمکتهای جدید پارکی با عنوان آرامش، قسمت نشیمن گاه متحرک بوده و استفاده از آن موجب آرامش و راحتی بیشتر کاربران می شود.
کاظمی بیان کرد: با تامین امکانات مناسب برای رفاه شهروندان زمینه استفاده بیشتر مردم از این مراکز تفریحی بیشتر می شود.
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