به گزارش خبرگزاری مهر، سید مهدی کاظمی در این باره اظهارداشت: در راستای نوسازی مبلمان بوستان‌ها و ایجاد تنوع در نیمکت‌های پارکی تعداد 25 عدد نیمکت آرامش در سطح بوستان‌های ملت و بانوان نصب شده که تا پایان سال تعداد 250 عدد در سطح دیگر بوستان‌های شهری نصب می‌شوند.

وی هدف از اجرای این طرح را تنوع در طراحی نیمکت‌های پارکی، راحتی و رفاه کاربران در استفاده از بوستان‌های شهری عنوان کرد.

کاظمی یادآورشد: ابتدایی ‌ترین روش برای احساس آرامش و راحتی کاربران در فضاهای سبز و بوستان‌ها استفاده از نیمکت و لازمه پاسخگویی به نیازهای اقشار مختلف کاربران تنوع طراحی آن است.

مدیرعامل سازمان پارک‌ها و فضای سبز شهرداری قزوین گفت: در نیمکت‌های جدید پارکی با عنوان آرامش، قسمت نشیمن گاه متحرک بوده و استفاده از آن موجب آرامش و راحتی بیشتر کاربران می‌ شود.

کاظمی بیان کرد: با تامین امکانات مناسب برای رفاه شهروندان زمینه استفاده بیشتر مردم از این مراکز تفریحی بیشتر می شود.

