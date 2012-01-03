"بچگیتو فراموش نکن"به فیلم فجر می رود

به گزارش خبرگزاری مهر، بیش از 50 درصد تدوین این فیلم توسط حسین غضنفری به پایان رسیده و صداگذاری توسط مهران ملکوتی از دیروز آغاز شده است. گروه تولید پس از پایان فیلم‌برداری در لوکشین‌هایی چون شهرک غرب، سعادت آباد، کارخانه بتون سازی فربت در 5 کیلومتری جاده قدیم کرج هم اکنون برای ادامه فیلم‌برداری در منطقه فرمانیه (شهید اندرزگو) مستقر شده‌اند.

فیلم‌برداری این فیلم با توجه به برنامه‌ریزی‌های به عمل آمده اوایل هفته آینده به پایان خواهد رسید.

در این فیلم که با مشارکت بنیاد سینمایی فارابی تولید می‌شود، اکبر عبدی، فرهاد آئیش، بهاره رهنما، بهنام تشکر، مجید شهریاری، مهران رنجبر، مهران رجبی، مریم سلطانی، مائده طهماسبی، سیاوش مفیدی، سوسن پرور، ندا میرمهدی، سیامک اشعریون، محمدمهدی احدی، سوگند الهی، مهدی کارگر شهامت، محمدرضا نیلی و پارسا مشیری، سوگل نصرتی به همراه حامد کیازال (بازیگران خردسال) نقش آفرینی می‌کنند.

در خلاصه داستان فیلم آمده است: کودک دلشان می‌خواهد بزرگ شوند، بزرگتر‌ها دلشان می‌خواهد کودک باشند. اما اگرحواسشان باشد به همه هر جایی که هستند خوش می‌گذرد.

