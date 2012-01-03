به گزارش خبرنگار مهر،‌ مریل استریپ امسال با فیلم "بانوی آهنین" در جشنواره برلین حاضر شده که در این فیلم نقش "مارگارت تاچر" نخست وزیر اسبق انگلستان را بازی می‌کند.

"دیتر کاسلیک"، رییس جشنواره برلین در باره دلیل تجلیل از این بازیگر ۶۲ ساله سینمای هالیوود، گفته است که استریپ سال ها در نقش های مختلف سینمایی با موفقیت حضور داشته است و نسبت به سایر بازیگران سینمای هالیوود از توانمندی‌های متفاوتی برخوردار است.

مریل استریپ تاکنون 16 بار به عنوان نامزد دریافت جایزه اسکار معرفی شده و از این نظر در بین سایر بازیگران رکورددار است.