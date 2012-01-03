به گزارش خبرگزاری مهر، گزارشات حاکی است گروههای کثیری از زائران حسینی در حالیکه در بین آنها جوانان، نوجوانان و افراد مسن به چشم می خورد در طول این محور به سمت کربلای معلی در حرکتند.

این افراد که حضور بانوان در بین آنها بسیار چشمگیر است با پای بدون کفش و یا دمپایی و در دست داشتن بیرقهای عزا برای بزرگداشت اربعین حسینی در حرکت هستند.

به گفته برخی از صاحبنظران حرکت کاروانهای پیاده که از شهرهای مختلف عراق از جمله بصره و ... هستند امسال با فتوای آیت العظمی سیستانی زودتر از سالهای قبل آغاز شده است.

این مرجع عالیقدر در فتوای خود زیارت و ابرازارادت به حضرت سیدالشهدا را در دهه اربعین مجازدانسته اند و به همین علت زائران حسینی به ترتیب وارد کربلا شده و پس از ابراز ارادت و عزاداری این شهر را ترک می کنند تا گروههای دیگر جایگزین آنها شودو این برنامه تا اربعین حسینی ادامه دارد.

همچنین به علت افزایش حرکت کاروانهای پیاده عزاداران از چهارشنبه این هفته تدابیر امنیتی در ورودی های کربلا تشدید شده و مقررات ویژه ای در مسیرهای منتهی به کربلا اعمال می شود.