رعایت قانون شهرداری در جهت ارتقاء کیفی سیمای شهری

به گزارش خبرگزاری مهر، احدالله احمدی پرگو با تاکید بر راه اندازی کمیته تخصصی سیما و منظر شهری در کرج افزود: راه اندازی این کمته تخصصی بر اساس تصویب قانون شورای عالی شهرسازی در سال 87 ضروری است.

وی ابراز داشت: در صورت راه اندازی کمیته تخصصی سیما و منظر شهری، دبیر خانه این کمیته در مسکن و شهر سازی شهرتشکیل می شود و طبق چارچوب قانونی اعضای تشکیل دهنده کمیته که شامل نمایندگان شهرداری، نظام مهندسی، مسکن و شهرسازی و اساتید دانشگاهی می باشند، بر اساس اقلیم آبو هوایی، سوابق تاریخی و مذهبی در خصوص سیما و منظر شهری تصمیم گیری می کنند.

وی ضرورت ساماندهی سیما و منظر شهری رامهم ارزیابی کرد و گفت: تحقق این مهم در حیطه اختیارات و اقدامات شهرداری ها است کهبا توجه به قانون شهرداری ها این سازمان می تواند در صورت مغایرت داشتن نمای ساختمان ها با استاندارهای تعریف شده در قانون شهرداری ها از صدور پایانکار برای ساختمان های که موازین قانونی را رعایت نکرده اند جلوگیری کند.

پرگو یکی از اهداف مورد نظر کمیته تخصصی سیما و منظر شهری را اجرائی شدن قوانین و مقررات و دستورالعمل های تخصصی این موضوع براساس رعایت هویت اسلامی ایرانی در سیما و منظر شهری همچنین تقویت هویت کالبدی و معماری شهرها ذکر کرد و اضافه کرد: مطلوبیت سیما و منظر شهری و رسیدن به راهکارهای اجرائی مناسب در خصوص تحقق مدیریت سیما و منظر شهری از دیگر اهداف این کمیته است.

مدیر معماری و شهرسازی شهرداری کرج در توضیح نمای مطلوب از نظر شهرداری گفت: نمایی مورد قبول شهرداری واقع می شود که از نظر زیبایی و مصالحی که در ساخت آن بکار رفته است دارای کیفیت و مطابق با استاداردهای موجود باشد.

پرگو اظهارداشت: مطلوبیت سیما و منظرشهری و رسیدن به راهکارهای اجرائی مناسب در خصوص تحقق مدیریت سیما ومنظر شهری امری ضروری است که باید در دستور کار مسئولان ذیربط قرار گیرد.

وی تبادل تجربیات شهرداری ها در زمین همدیریت سیما و منظر شهری را در ساماندهی این مهم لازم و ضروری دانست و گفت: تشکیل بانک های اطلاعاتی تخصصی این حوزه، آسیب شناسی نقاط قوت و ضعف این موضوع نش بسزاییدر ساماندهی سیما و منظر شهری دارد.