طبس بهشت زمین شناسی ایران/ استخراج 200 نوع ماده معدنی

وصال یحیی شیبانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: اختلاف ارتفاع دو هزار و 700 متری و وجود اقلیم های آب و هوایی مختلف، پیچیدگی، تنوع شرایط و سیر تکامل حوادث زمین شناسی در طول دوران های مختلف از حدود 750 میلیون سال قبل باعث ایجاد پدیده های مختلف زمین شناسی و گردشگری در منطقه طبس شده است.

وی با بیان اینکه این امر باعث شده تا هر سال بسیاری از علاقمندان، اندیشمندان و دانشجویان از این منطقه بازدید کنند،‌ افزود: طبس را به عنوان کلکسیونی از پدیده های زمین شناسی و موزه فسیل شناسی و بهشت زمین شناسی ایران می توان معرفی کرد.

یحیی شیبانی عنوان کرد: شهرستان طبس به لحاظ مواد معدنی یکی از غنی ترین مناطق ایران از نظر ذخائر معدنی بوده به طوری که بیش از 200 نوع ماده معدنی تاکنون در این منطقه کشف شده و بسیاری از آنها در حال استخراج و بهره برداری است.

وی با اشاره به مواد معدنی و ذخائر عظیم 4.3 میلیارد تنی ذغال سنگ در منطقه طبس بیان داشت: خاکهای نسوز، آهن، باریت، فلورین، ماسه ریخته گری، فسفات، سنگهای ساختمانی، سرب و روی از مهمترین مواد معدنی به دست آمده در این منطقه هستند.

یحیی شیبانی وجود برزگترین معادن مکانیزه خاورمیانه را از نکات حائز اهمیت شهرستان طبس دانست و اظهار داشت: علاوه بر معادن یاد شده، معادن خاک نسوز "رباط خان" همچنین معادن فلورین "کمر مهدی" از باکیفیت ترین فلورین های خاورمیانه است.

وی معدن ماسه ریخته گری چیروک را نیز تنها معدن ماسه کروی خاورمیانه دانست و افزود: محصولات این معادن در حال حاضر به اروپا صادر شده و از لحاظ اقتصادی جایگاه ویژه ای در ارزآوری به داخل کشور ایفا می کند.

شهرستان طبس با مساحتی بالغ بر 55 هزار کیلومتر مربع در شمال شرقی استان یزد قرار دارد و بزرگترین شهرستان خاورمیانه و به تنهایی از 70 کشور جهان بزرگتر است.