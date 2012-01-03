هواداران پرسپولیس یک قهرمانی از من طلبکارند/ هدف اول آسیایی شدن است

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی دنیزلی در بخش دوم صحبت‌هایش در نشست خبری امروز که در سالن چندمنظوره ورزشگاه درفشی‌فر برگزار شد، ضمن بیان مطلب فوق در مورد برگزاری تمرینات این تیم پشت درهای بسته گفت: روز اول که آمدم از خبرنگاران خواستم زمانی به من بدهند تا حال و هوای تیم به دستم آید و به همین خاطر خواستم خودمان تنها باشیم.

وی ادامه داد: صددرصد این حق مسلم شماست که با حضور در تمرینات اتفاقات و رویدادها را برای هواداران منعکس کنید. به احتمال زیاد از هفته‌های آینده به جز دو تمرین قبل از بازی در تمرینات دیگر شما خبرنگاران آزاد خواهید بود تماشاگر تمرین باشید. البته بعد از بازی با ملوان در این خصوص دقیق‌تر صحبت خواهم کرد.

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس در مورد نفرات جدیدی که به این تیم ملحق خواهند شد، تاکید کرد: ما در یکسری پست‌ها و نقاط تیم نیاز به تقویت داریم و اگر بشود بازیکنانی بیایند خوشحال می‌شویم اما در غیر این صورت از نفرات داخل تیم مشکلات را حل می‌کنیم.

دنیزلی با بیان اینکه پس از رفتن حقیقی نیاز به یک دروازه بان بود که براین اساس حسین هوشیار را جذب کردیم تا این مشکل برطرف شود، ادامه داد: به علت اینکه زمان زیادی تا پایان مدت نقل و انتقالات باقی مانده است امکان این را داریم که یک بازیکن دیگری را جذب کنیم.

وی در پاسخ به این سئوال که "چه نظری در مورد مصاحبه مایلی کهن مبنی بر دریافت مبالغ بالا برای عقد قرارداد با پرسپولیس دارید؟"، تاکید کرد: اینها را من دورادور می‌شنوم. روزی که می‌خواستم به ایران بیایم با همسرم دو نفری تصمیم گرفتیم با وجود مشکلات زیادی برای حضور در ایران داشتیم، پیشنهاد پرسپولیس را قبول کنم. می‌دانم هر چقدر من ایران را دوست دارم مردم و طرفداران بیش از آن به من علاقه دارند. ما تصمیم گرفتیم و به خاطر دوست داشتن و عشق علاقمندان که سهم بزرگی در نظر من داشت به ایران بیایم.

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس ادامه داد: من تا به حال با پرسپولیس قهرمان نشده‌ام اما با این وجود علاقه هواداران به من نشان می‌دهد ما تیم خوبی داشتیم که بازی‌های قابل قبولی از خود ارائه می‌کرد و من یک قهرمانی به هواداران بدهکار هستم اما با این شرایطی که الان داریم مشخص است که رسیدن به این موضوع بسیار سخت است.

دنیزلی اضافه کرد: الان در رده نهم جدول قرار داریم و هدف اول‌مان در جدول رده بندی رسیدن به رتبه‌ای است که سال بعد سهمیه حضور در لیگ قهرمانان آسیا را به دست آوریم. بیشتر از این نمی‌توانم نظر بدهم ضمن اینکه هدف دیگرمان این است فوتبال خوبی ارائه دهیم که همراه با نتیجه باشد و همه کارها را برای رسیدن به این هدف انجام می‌دهیم.

"علی دایی در اظهارنظری انتخاب دنیزلی را بهترین تصمیم مدیریت جدید باشگاه دانست و اینکه پرسپولیس با این مربی می‌تواند در نیم فصل دوم 35 تا 40 امتیاز بگیرد"، دنیزلی در خصوص این اظهارنظر تاکید کرد: قطعا اولین هدفم این است که توقعات را به بهترین شکل پاسخ دهم. از علی دایی به خاطر تفکرات و نظری که داده است، تشکر می‌کنم. خیلی‌ها مثل دایی فکر می‌کنند و خیلی‌ها مثل دایی فکر نمی‌کنند اما من از همه آنها تشکر می‌کنم. بالاخره تمام نظرات درست یا نادرست پس از نتایج آینده ما مشخص می‌شود.

وی با تاکید مجدد بر اینکه انتظارات و توقعات از من و بازیکنانم بالاست، افزود: تمام تلاش‌مان را انجام می‌دهیم تا این انتظارات را برآورده کنیم. من نمی‌توانم پیش بینی کنم چند امتیاز می‌گیریم اما باید بگویم هشت تیم جلوتر از ما هستند و اگر بخواهیم به اهداف‌مان که همانا حضور در آسیاست برسیم، باید پله پله حرکت کرده و بالا و بالاتر برویم.

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس، تصریح کرد: هر روز که می‌گذرد شناختم از تیم و بازیکنان بیشتر می‌شود. پرسپولیس نفرات خوبی دارد و فکر می‌کنم با تلاش آنها می‌توانیم به نخستین هدف‌مان که پرسپولیس بهترین بازی‌ها را انجام و بهترین نتایج را بگیرد برسیم. آن زمان است که خوشحال می‌شوم و به هدفم می‌رسم. قطعا در این بین نظرات موافق و مخالف مطرح شده و یا انتقادهایی بیان می‌شود، این طبیعت فوتبال است و من به همه نظرات احترام می‌گذارم.

دنیزلی تصریح کرد: دو سال پیش در ترکیه رکوردی را شکستیم که در 52 سال گذشته چنین اتفاقی رخ نداده بود. من در نیم فصل تیمی را تحویل گرفتم که رده ششم بود و در آخر فصل قهرمان شد. پرسپولیس در حال حاضر نهم است و اینکه بتوانیم سهمیه لیگ قهرمانان را در پایان فصل کسب کنیم اهمیت ویژه‌ای برای‌مان دارد. هدف دیگرمان هم موفقیت در مسابقات فصل جاری لیگ قهرمانان است که برای رسیدن به این اهداف هر روز تلاش می‌کنیم.