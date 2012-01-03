برگزاری جشنواره ملی وبلاگ نویسی در دانشگاه های کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر جلیل دارا با اعلام این خبر افزود: این جشنواره به منظور بزرگداشت دو حماسه ماندگار در تاریخ انقلاب اسلامی (حماسه 9 دی تا حماسه 22 بهمن) برگزار خواهد شد و در نظر داریم توجه دانشجویان بیشتر معطوف به فضای مجازی و فعالیت در این فضا شود.

مدیر کل امور فرهنگی وزارت علوم به میزان اثرگذاری فضای مجازی در تبلیغات و گسترش فرهنگ ها اشاره کرد و افزود: استفاده از پتانسیل فضای سایبری می تواند عرصه مهمی برای تبلیغ وانعکاس گفتمان ناب انقلاب اسلامی باشد.

وی اضافه کرد: دانشجویان می توانند جهت شرکت در این جشنواره از تاریخ 9 دی ماه تا 22 بهمن به سایت www.azhemase.com مراجعه کنند.

دارا خاطر نشان کرد: اختتامیه این جشنواره 23 بهمن ماه در دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین برگزار می شود و در آن از برگزیدگان تقدیر به عمل می آید.