به گزارش خبرگزاری مهر، در مراسمی که در دانشگاه اصفهان با حضور جمعی از فرمانداران و شهرداران سراسر کشور همچنین مسئولان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و نماینده سازمان جهانی بهداشت برگزار شد، گواهی جهانی شهر سالم به عزیزالله سیفی، فرماندار یزد اعطا و از وی تقدیر شد.

این گواهی به منزله پیوستن شهر یزد به شبکه جهانی "1000 شهر، 1000 زندگی" با عنوان شهرنشینی و سلامت است.

عزیزالله سیفی در این باره با بیان اینکه جهان به سرعت در حال شهرنشینی است و یکی از راهکارهای زندگی سالم در شهرها به کارگیری پروژه های شهر سالم است، گفت: شهر سالم به شهری اطلاق می شود که در آن با ایجاد و گسترش پیوسته شرایط فیزیکی و اجتماعی زیست محیطی و استفاده بهینه از منابع و امکانات موجود، محیطی فراهم شود که در اثر آن مردم جامعه ضمن حمایت یکدیگر و مشارکت گروهی در انجام کلیه امور زندگی، قابلیت خود را به حداکثر می رسانند.

فرماندار یزد با اشاره به اینکه دغدغه عمده مسئولان شهر، ایجاد تمامی امکانات برای رفاه بیشتر شهروندان است، افزود: در این زمینه با تعامل مناسب میان دستگاه های مسئول اقدامات خوبی انجام شده که باید در این راستا گامهای بیشتری برداشته شود.