به گزارش خبرگزاری مهر، محمد طالبی افزود: بر اساس ماده 25 قانون انتخابات، هیئت های بازرسی بر جریان مراحل مختلف انتخابات در استان نظارت کرده و همزمان با مرحله ثبت نام نامزدها این بازرسی ها با دقت آغاز شده است.

وی نظارت برحسن اجرای قانون، جلوگیری از تخلفات احتمالی و بررسی و اعمال نظر نهایی رسیدگی به گزارش های مردمی را از مهمترین وظایف هیئت های بازرسی انتخابات مجلس شورای اسلامی عنوان کرد.

رئیس هیئت بازرسی نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی آذربایجان غربی گفت: تمام تلاش خود را برای برگزاری انتخابات سالم، قانونمند و حداکثری مردم انجام داده و از کاندیداها و مردم استان نیز می خواهیم در صورت مشاهده هر گونه تخلف انتخاباتی این موارد را به دبیر خانه این هیئت اعلام کنند.

طالبی اظهار داشت: در این راستا نمابر با شماره تماس 3463198 نیز برای دریافت شکایات مردمی اختصاص یافته است.

آذربایجان غربی در شمالغربی ایران با 17 شهرستان به حوزه های 9 گانه انتخابات مجلس شورای اسلامی تقسیم بندی شده که 172 نفر برای حضور در مجلس نهم از استان کاندید شده اند.

