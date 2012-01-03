مراکز آموزش فنی و حرفه ای استان سمنان ثبت نام می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم محمودی با اعلام این خبر گفت: متقاضیان می توانند با مراجعه به آدرس www.portaltvto.comو یا پایگاه اینترنتی اداره کل به آدرس www.semnantvto.irدفترچه ثبت نام را دریافت نموده و ضمن مطالعه دقیق مفاد مندرج در آن، نسبت به ثبت نام از طریق سامانه www.portaltvto.comاقدام نمایند.

به گفته محمودی، علاقمندان جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانند به مراکز آموزش فنی و حرفه ای محل سکونت خود مراجعه و یا با شماره تلفن 4460908 روابط عمومی ادراه کل تماس حاصل نمایند.

همچنین ثبت نام اینترنتی دومین آزمون ادواری سراسری سنجش مهارت پنجشنبه اول دی ماه آغاز و تا روز شنبه از طریق پایگاه اینترنتیhttp://advari.irantvto.ir ادامه داشت.