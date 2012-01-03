"حاج بخشی" با نام بلندهمتان عرصه جهاد و بصیرت پیوند دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، در پیام حجت الاسلام دکتر سید مهدی خاموشی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی آمده است: نام بسیجی و رزمنده عزیز مرحوم مغفور حاج ذبیحالله بخشی با نام بلندهمتان عرصه جهاد و بصیرت پیوند یافته است، بلندهمتانی که به دور از وسوسههای دنیا و بی رغبت به جاذبههای زندگی در سایه ایمان خالص و عمل صالح جامه جهاد بر تن کردند و در صف مجاهدان فی سبیل الله قرار گرفتند و به حیاتی طیبه دست یافتند؛ بلندهمتانی که پس از دوران حماسه و خون نیز در رکاب ولی و مولای خود باقی ماندند و با افزودن بر بصیرت خویش، ولایت را در همه صحنهها و عرصهها یاری کردند.
بدینوسیله درگذشت این رزمنده پرشور و بسیجی بصیر در همه دورانهای انقلاب را که دو فرزند نیز تقدیم این انقلاب کرده بود، به محضر مقام معظم رهبری، ملت شریف ایران و یاران همرزم و خانواده مکرم آن عزیز تسلیت گفته و ضمن گرامیداشت یاد این بسیجی خستگیناپذیر، از خداوند رحمان برای روح بلند آن عزیز مغفرت الهی و حشر با امام و یاران و فرزندان شهیدش مسئلت مینمایم.
حاج بخشی صبح سه شنبه 13 دی 1390 دعوت حق را لبیک گفت.
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