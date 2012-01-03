  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۱۳ دی ۱۳۹۰، ۱۳:۴۱

کسروی:

مشترکان آب در بجستان نصف میانگین کشوری آب مصرف می کنند

مشترکان آب در بجستان نصف میانگین کشوری آب مصرف می کنند

بجستان - خبرگزاری مهر: مدیر امور آب و فاضلاب شهری بجستان گفت: براساس داده های آماری مشترکان خانگی آب در این شهرجنوبی خراسان رضوی نصف میانگین کشوری آب مصرف می کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد کسروی اظهارکرد: بر این اساس هر مشترک خانگی آب 11.9 متر مکعب ماهانه آب مصرف می کند در حالی که میانگین کشوری 25 متر مکعب است.

وی اظهار داشت: با اجرای قانون هدفمندی یارانه ها مصرف مشترکان خانگی آب سه درصد کاهش یافته است.

مدیر امور آب و فاضلاب شهری بجستان گفت: مشترکان آب خانگی در این شهر امسال 459 هزار متر مکعب آب مصرف کرده اند.

وی افزود: چهار هزار و 838 مشترک خانگی آب در بجستان از خدمات آب و فاضلاب بهره مند می شوند.

شهرستان بجستان در فاصله 276 کیلومتری جنوب مشهد واقع شده است.

کد مطلب 1500286

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها