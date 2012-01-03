مشترکان آب در بجستان نصف میانگین کشوری آب مصرف می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد کسروی اظهارکرد: بر این اساس هر مشترک خانگی آب 11.9 متر مکعب ماهانه آب مصرف می کند در حالی که میانگین کشوری 25 متر مکعب است.
وی اظهار داشت: با اجرای قانون هدفمندی یارانه ها مصرف مشترکان خانگی آب سه درصد کاهش یافته است.
مدیر امور آب و فاضلاب شهری بجستان گفت: مشترکان آب خانگی در این شهر امسال 459 هزار متر مکعب آب مصرف کرده اند.
وی افزود: چهار هزار و 838 مشترک خانگی آب در بجستان از خدمات آب و فاضلاب بهره مند می شوند.
شهرستان بجستان در فاصله 276 کیلومتری جنوب مشهد واقع شده است.
نظر شما