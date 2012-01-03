به گزارش خبرگزاری مهر، حسین جمشیدی در جلسه کارگروه اشتغال شهرستان باخرز گفت: تاکنون 65 درصد تعهد اشتغال شهرستان محقق و 931 فرصت شغلی از سوی دستگاه های اجرایی ایجاد شده است.

وی افزود: به منظور تسریع در روند اعطای تسهیلات مشاغل خانگی، بایستی بانک ها با دستگاه های اجرایی تعامل بیشتری داشته باشند و میزان تسهیلات پرداختی خود را به صورت هفتگی گزارش کنند.

فرماندار باخرز با تاکید بر بهبود عملکرد بانکی و مشتری مداری، دستور پیگیری و تشکیل جلسات شورای هماهنگی بانک های شهرستان را در راستای ایجاد تعامل و وحدت رویه صادر کرد.

جمشیدی بیان کرد: اعتبارات مشاغل خانگی شهرستان به میزان یک میلیارد و 470 میلیون تومان به بانک های عامل ارجاع شده است.

وی میزان اعتبارات مشاغل خرد و خود اشتغالی شهرستان را 650 میلیون تومان اعلام کرد و افزود: کمیته امداد امام خمینی(ره) و بهزیستی موظفند نسبت به جذب این تسهیلات برای افراد تحت پوشش خود اقدام کنند.