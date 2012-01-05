دکتر مریم محمودزاده درمورد فعالیتهای اجتماعی زنان به خبرنگارمهر گفت: زنان نه تنها نیمی از ترکیب جمعیتی جامعه را تشکیل می‎دهند که غفلت از فعالیت نیمی از جمعیت به انجام کارها در جامعه آسیب می‎زند بلکه بنا بر فرمایشان مقام معظم رهبری زنان بر پدران، شوهران، برادران و پسران خود تأثیر عمده‎ای دارند و از نظر معنوی خیلی بیشتر در جامعه تأثیرگذارهستند تا از بعد ترکیب جمعیتی آنها.

وی افزود: اگر جامعه‎ای بخواهد پیشرفت کند ناگزیر است از فعالیتهای اجتماعی زنان استقبال کند و دین اسلام هم در این مورد شاخصه‎هایی را ذکر کرده که آن عرصه حیاتی زنان بخطر نیفتد . اینکه بحث حیا در جامعه کمرنگ نشود و بحث تربیت که خانمها محور تربیتی را در خانه به عهده دارند این عرصه‎ها در قبال فعالیتهای اجتماعی آنها آسیب نبیند . همچنین حجاب و عفاف آنها در جامعه مراعات بشود و فعالیتهای اجتماعی آنان به آن آسیبی وارد نکند.

این استاد حوزه و دانشگاه و خانوادگی زن مسلمان را را ارائه داده‏ اند. حالا وظیفه مسئولین رده پائین‏تر است که باید روی این برنامه‏ها کارکنند و آنها را کاربردی کنند.

این مشاور حوزه و دانشگاه درمورد اینکه آیا این الگو سازیها نیازهای جامعه زنان را پاسخ می‎دهد هم تصریح کرد: با توجه به گستردگی جامعه زنان ایران و همچنین بالا رفتن تحصیلات عالیه بانوان و به نسبت روند سریع پیشرفتی که زنان در جامعه حاصل کرده‎اند با آن نقش الگویی مناسب فاصله داریم.

محمود زاده شورای اجرایی فرهنگی زنان و شورای امور خانواده و زنان ریاست جمهوری را دو نهاد متولی در امر الگو سازی بانوان در جامعه معرفی کرد و گفت: این دو نهاد هر کدامشان در روش تحقیق و الگو سازی، کارهای اجرایی می‎‏کنند و درسالهای گذشته کتابهایی در این زمینه منتشر کرده‏اند و سندهایی را هم تنظیم کرده‏اند که اکنون هم دارند این مباحث را پیش می‌برند.

وی درمورد فعالیتهای اجتماعی بانوان ایران در مقاسیه با کشورهای پیشرفته‎تر هم گفت: به نسبت آماری جمعیت زنان کشورمان و به مقدار سالهای پس از انقلاب و با ملاحظۀ مسائل شرعی و عرفی و دینی، فعالیتهای درخور توجهی از زنان کشورمان به عمل آمده است.

این محقق و پژوهشگرحوزه و دانشگاه درپایان گفت: جامعه زنان دانشگاهی و حوزوی نقطه نظرهایشان را به مقام معظم رهبری انتقال می‎دهند و ایشان در تدوین اندیشه‏ های راهبردی نظام از این نظرات استفاده لازم را می‏برند.