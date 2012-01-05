دکتر مریم محمودزاده درمورد فعالیتهای اجتماعی زنان به خبرنگارمهر گفت: زنان نه تنها نیمی از ترکیب جمعیتی جامعه را تشکیل میدهند که غفلت از فعالیت نیمی از جمعیت به انجام کارها در جامعه آسیب میزند بلکه بنا بر فرمایشان مقام معظم رهبری زنان بر پدران، شوهران، برادران و پسران خود تأثیر عمدهای دارند و از نظر معنوی خیلی بیشتر در جامعه تأثیرگذارهستند تا از بعد ترکیب جمعیتی آنها.
وی افزود: اگر جامعهای بخواهد پیشرفت کند ناگزیر است از فعالیتهای اجتماعی زنان استقبال کند و دین اسلام هم در این مورد شاخصههایی را ذکر کرده که آن عرصه حیاتی زنان بخطر نیفتد . اینکه بحث حیا در جامعه کمرنگ نشود و بحث تربیت که خانمها محور تربیتی را در خانه به عهده دارند این عرصهها در قبال فعالیتهای اجتماعی آنها آسیب نبیند . همچنین حجاب و عفاف آنها در جامعه مراعات بشود و فعالیتهای اجتماعی آنان به آن آسیبی وارد نکند.
این استاد حوزه و دانشگاه و خانوادگی زن مسلمان را را ارائه داده اند. حالا وظیفه مسئولین رده پائینتر است که باید روی این برنامهها کارکنند و آنها را کاربردی کنند.
این مشاور حوزه و دانشگاه درمورد اینکه آیا این الگو سازیها نیازهای جامعه زنان را پاسخ میدهد هم تصریح کرد: با توجه به گستردگی جامعه زنان ایران و همچنین بالا رفتن تحصیلات عالیه بانوان و به نسبت روند سریع پیشرفتی که زنان در جامعه حاصل کردهاند با آن نقش الگویی مناسب فاصله داریم.
محمود زاده شورای اجرایی فرهنگی زنان و شورای امور خانواده و زنان ریاست جمهوری را دو نهاد متولی در امر الگو سازی بانوان در جامعه معرفی کرد و گفت: این دو نهاد هر کدامشان در روش تحقیق و الگو سازی، کارهای اجرایی میکنند و درسالهای گذشته کتابهایی در این زمینه منتشر کردهاند و سندهایی را هم تنظیم کردهاند که اکنون هم دارند این مباحث را پیش میبرند.
وی درمورد فعالیتهای اجتماعی بانوان ایران در مقاسیه با کشورهای پیشرفتهتر هم گفت: به نسبت آماری جمعیت زنان کشورمان و به مقدار سالهای پس از انقلاب و با ملاحظۀ مسائل شرعی و عرفی و دینی، فعالیتهای درخور توجهی از زنان کشورمان به عمل آمده است.
این محقق و پژوهشگرحوزه و دانشگاه درپایان گفت: جامعه زنان دانشگاهی و حوزوی نقطه نظرهایشان را به مقام معظم رهبری انتقال میدهند و ایشان در تدوین اندیشه های راهبردی نظام از این نظرات استفاده لازم را میبرند.
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