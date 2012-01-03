1200 کیلوگرم ماهی فاسد در شهرستان مرودشت معدوم شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی بازرسی بهداشتی و نظارت مستمر بازرسان شبکه دامپزشکی شهرستان مرودشت، محموله ای به میزان یک هزار و 200 کیلوگرم ماهی به دلیل فساد شدید و غیر قابل مصرف بودن، قبل از توزیع در شهرستان شناسایی و معدوم شد.

رئیس شبکه دامپزشکی مرودشت با اعلام این خبر گفت: یکی از وظایف مهم این شبکه نظارت بر مراکز تولید و عرضه فرآورده های خام دامی و برخورد قانونی با تهدید کنندگان حوزه سلامت مردم با همکاری نیروی انتظامی و دستگاه قضایی است.

سیاوش پارسی ادامه داد: بر این اساس در راستای تامین امنیت غذایی شهروندان طی 9 ماه گذشته با انجام بیش از هشت هزار و 100 نوبت بازرسی بهداشتی از مراکز تولید و عرضه فرآورده های خام دامی بیش از دو هزار کیلوگرم گوشت قرمز و سفید به علت فساد و عدم قابلیت مصرف ضبط و معدوم شد.

وی به شهروندان نیز توصیه کرد که فرآورده های پروتئینی مورد نیاز خود را از مراکز مجاز و تحت نظارت دامپزشکی تهیه کنند و در صورت مشاهده هرگونه تخلف مراتب را به شماره تلفنهای 3314200 و 3313530 شبکه دامپزشکی مرودشت اطلاع دهند.

مرودشت در 45 کیلومتری شیراز قرار دارد.