77 شرکت تعاونی روستایی، کشاورزی و زنان در همدان ارزشیابی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا عباسی گفت: طرح ارزشیابی شرکت های تعاونی در راستای نظارت، راهنمایی و مراقبت در فعالیت های اقتصادی، اجتماعی و کشاورزی شرکت ها و اتحادیه های تعاون روستایی و کشاورزی استان همدان انجام شده است.

وی ادامه داد: در طرح ارزشیابی شرکت های تعاونی روستایی، کشاورزی و زنان طبق فرم های مشخص شده نسبت به انجام امور اقدام شد.

عباسی ادامه داد: در فرم های تهیه شده برای اجرای طرح ارزشیابی میزان دارایی های جاری و غیرجاری، میزان بدهی، سود یا زیان شرکت و وضعیت پرسنل در شرکت های تعاونی روستایی، کشاورزی و زنان مورد بررسی قرار گرفت.

وی نظارت بر فعالیتهای اقتصادی شرکت ها را در این طرح در قالب میزان مالکیت اراضی، ماشین آلات و اجرای طرح های مکانیزاسیون واحد های دامدارای، زنبورداری و میزان درآمدزایی شرکت ها دانست و افزود: در این طرح ارزشیابی با نمره گذاری شرکت ها امتیاز دهی شد.

مدیر سازمان تعاون روستایی استان همدان هدف از اجرای این طرح را ایجاد زمینه های نظارتی لازم برای تحقق مأموریت و وظایف تعاونی های روستایی، کشاورزی و زنان، شناخت نقاط قوت و ضعف تعاونی ها، تشخیص نیازها و اولویت بندی آنها و کمک به تصمیم سازی و تصمیم گیری صحیح و اصولی در تعاونی ها عنوان کرد.