وزرا پاسخگوي سوالات نمايندگان نيستند

به گزارش خبرنگار پارلماني مهر، رضا طلائي نيك با استناد به ماده 193 آئين نامه داخلي مجلس اظهار داشت: مدتها پيش سئوالي از وزير نيرو در خصوص آب شرب شهر بهار مطرح كردم ولي اين سوال مدتها به تاخير افتاد و عليرغم بررسي دركميسيون مربوط، هيچ پاسخي از سوي وزير نيرو به اينجانب اعلام نشده است. وي افزود: پاسخگويي به مشكل كمبود آب شرب مردم اگر به تاخير بيفتد، به معناي بي توجهي دولت پاسخگو به مطالبات مردم است و هيئت رئيسه بايد اين موضوع را پيگيري كند.

آقاي كروبي رئيس مجلس بااشاره به سخنان طلايي نيك، از وزيران خواست در اولين فرصت نسبت به پاسخگويي به سوالات نمايندگان اقدام كنند.