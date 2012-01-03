به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ طارق کمالوند گفت: این افراد قصد داشتند مقدار 120 گرم شیشه وارد شهرستان ایوان کنند.
وی اضافه کرد: با اطلاع مأموران از فعالیت این افراد در امر خرید و فروش مواد مخدر اکیپ ویژه ای از پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان تحقیقات خود را در این زمینه آغاز کردند.
فرمانده انتظامی شهرستان ایوان گفت: متهمان این مقدار مواد مخدر را در داخل یک دستگاه خودرو وانت پیکان مخفی و قصد توزیع در سطح شهرستان را داشتند.
وی تصریح کرد: مأموران این دو نفر را در هنگام ورود به شهر ایوان بازداشت و با تشکیل پرونده تحویل مقام قضایی دادند.
سرهنگ کمالوند با تأکید بر استمرار طرح پاکسازی نقاط آلوده و جرم خیز در سطح شهرستان از مردم خواست در صورت اطلاع از فعالیت باندهای خرید و فروش مواد مخدر مراتب را از طریق پلیس 110 گزارش کنند.
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