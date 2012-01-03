دستگیری عاملان تهیه و توزیع مواد مخدر در شهرستان ایوان

ایلام - خبرگزاری مهر: فرمانده انتظامی شهرستان ایوان در استان ایلام با اشاره به اجرای طرح پاکسازی نقاط آلوده گفت: طی اجرای این طرح دو نفر از عوامل تهیه و توزیع مواد مخدر در این شهرستان شناسایی و دستگیر شدند.