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۱۳ دی ۱۳۹۰، ۱۴:۲۱

سعادتی عنوان کرد:

یک واحد تولید کننده بتن در استان البرز پلمپ شد

یک واحد تولید کننده بتن در استان البرز پلمپ شد

کرج - خبرگزاری مهر: مدیر کل اداره استاندارد البرز گفت : یک واحد تولید کننده بتن در استان البرز پلمپ شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی سعادتی گفت: طی بازرسی های کارشناسان این اداره کل و پیرو دستور مقام محترم قضایی خط تولید یک واحد تولیدی بتن  پلمپ شد.

وی با اعلام این خبر افزود: خط تولید واحد فوق به علت بی اعتباری پروانه استاندارد و رعایت نکردن استاندارد های لازم و کیفیت پایین ،  توسط بازرسان و کارشناسان این ادره پلمپ شد.

سعادتی تصریح کرد: تولید بتن از جمله کالاهای مشمول مقررات استاندارد اجباری است و مطابق ماده 9 قانون اصلاح قوانین و مقررات استاندارد ایران، هر گاه اجرای استاندارد در مورد کالائی اجباری اعلام شود، تولید تمرکز و فروش این گونه کالاها با کیفیت پایین تر از استاندارد مربوطه یا بدون علامت استاندارد ایران ممنوع است.

وی یادآور شد: این اداره کل با رعایت شرایط و امکانات خاطی ، مطابق قانون با تولید کنندگان و عرضه کنندگان متخلف برخورد می کند.

کد مطلب 1500310

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