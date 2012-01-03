یک واحد تولید کننده بتن در استان البرز پلمپ شد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی سعادتی گفت: طی بازرسی های کارشناسان این اداره کل و پیرو دستور مقام محترم قضایی خط تولید یک واحد تولیدی بتن پلمپ شد.



وی با اعلام این خبر افزود: خط تولید واحد فوق به علت بی اعتباری پروانه استاندارد و رعایت نکردن استاندارد های لازم و کیفیت پایین ، توسط بازرسان و کارشناسان این ادره پلمپ شد.

سعادتی تصریح کرد: تولید بتن از جمله کالاهای مشمول مقررات استاندارد اجباری است و مطابق ماده 9 قانون اصلاح قوانین و مقررات استاندارد ایران، هر گاه اجرای استاندارد در مورد کالائی اجباری اعلام شود، تولید تمرکز و فروش این گونه کالاها با کیفیت پایین تر از استاندارد مربوطه یا بدون علامت استاندارد ایران ممنوع است.



وی یادآور شد: این اداره کل با رعایت شرایط و امکانات خاطی ، مطابق قانون با تولید کنندگان و عرضه کنندگان متخلف برخورد می کند.