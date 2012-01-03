50 درصد امامزاده های زنجان بازسازی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رئوفینژاد صبح سه شنبه در جلسه ستاد احیاء موقوفات استان زنجان با تأکید بر اینکه موقوفات باید در راستای نیت واقفین مصرف شود گفت: تاکنون مشکلات برخی از پروژههای مربوط به اوقاف حل شده و بقیه موارد نیز در حال حل شدن است.
وی با بیان اینکه تشکیل این ستاد منجر به نتایج بسیار مطلوبی شده است ادامه داد: با هماهنگیهای صورت گرفته در ستاد تاکنون موقوفاتی به ارزش حدود 80 میلیارد تومان احیاء و علاوه بر این پروژه بازسازی همه امامزادههای سطح استان آغاز شده است.
رئوفی نژاد یکی از مشکلات مربوط به اوقاف را پراکندگی موقوفات و تنوع کاربری آنها عنوان کرد و افزود: گستردگی موقوفات به گونهای است که در روستاها و شهرها پراکنده شده است و علاوه بر این آنقدر متنوع میباشد که در اختیار همه بخشها قرار دارد.
استاندار زنجان افزود: ستاد احیاء موقوفات، بستر مناسبی را فراهم کرده است تا تعامل مناسبی بین بخشهای مختلفی که موقوفات در اختیار آنها قرار دارد، حاصل شود.
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