پیشگامان یزد میزبان باریج اسانس کاشان/ رقیب با مربی جدید می آید

به گزارش خبرنگار مهر، تیم والیبال پیشگامان کویر در سری مسابقات والیبال لیگ برتر کشور فردا (چهارشنبه 14 دی ‌ماه) در قالب هفته سیزدهم رقابتها، میزبان تیم والیبال باریج اسانس کاشان است.

پیشگامان با برد هفته گذشته خود مقابل کرمان توانست به رده هفتم جدول 14 تیمی صعود کند و امتیازات خود را به 17 برساند.

تیم والیبال باریج اسانس نیز در آستانه بازی با تیم پیشگامان سرمربی خود را تغییر داده و در بازی روز چهارشنبه حسین معدنی بر روی نیمکت تیم باریج اسانس خواهد نشست.

پیش از این شجاعی کار مربیگری این تیم را بر عهده داشت.

باریج اسانس هم‌ اکنون با 10 امتیاز در رتبه یازدهم لیگ قرار دارد.

نظارت این بازی بر عهده امیدوار حاتمی است و مجید محسنی و کیوان عابدزاده قضاوت این دیدار را بر عهده خواهند داشت.

این دیدار در ورزشگاه شش هزار نفری شاهدیه و راس ساعت 15:30 برگزار خواهد شد.

این بازی به طور مستقیم از شبکه سوم سیما پخش خواهد شد.