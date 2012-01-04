مدیران ادارات دولتی قربانی حضور نمایندگان مجلس

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین عنبری سرپرست اداره کار شهرستان شهریار با 29 سال و شش ماه سابقه کار و 15 سال سابقه مدیریتی در ادارات استان البرز و تهران در حالی از سمت فعلی برداشته می شود که طبق شنیده ها تنها دلیل این امر بازدیده سرزده نماینده فعلی شهرستان شهریار در مجلس از حوزه فعالیت وی است.

طی هفته گذشته گروسی نماینده مردم شهریار در مجلس به صورت سرزده از اداره کار شهریار بازدید می کند و مدیر این اداره نیز طبق روال معمول و مطابق عرف ادارات از وی استقبال کرده و به سئوالات این نماینده پاسخ می دهد.

برکناری مدیری که تنها شش ماه دیگر بازنشسته می شود

باتوجه به فشارهای وارد شده از سوی برخی از کاندیداهای مردم شهریار برای حضور در مجلس نهم ، مدیرکل اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران تصمیم به برکناری این مدیر که تنها شش ماه به زمان بازنشستگی اش باقیمانده کرده است.

در این شرایط این سئوال از سوی بسیاری مدیران استانی و شهرستانی مطرح می شود که آیا طبق قانون افرادی که به عنوان نماینده مردمشان در مجلس حاضر هستند طبق وظیفه و حقوق نمایندگان اجازه حضور در ادارات را ندارند؟

و اگر قرار باشد که این نمایندگان مطابق قانون در سطح شهرستان خود به فعالیت بپردازند وارد هر اداره ای شوند، مدیر آن اداره باید تغییر کند؟

گفتنی است لطفی نژاد مدیر کل استان تهران قرار است شنبه هفته آینده این مسئول را تودیع و محسن داوری را در این سمت معارفه کند.

بازدید سرزده از ادارات تنها یک وظیفه نظارتی است

نماینده مردم شهریار ، شهرقدس و ملارد نیز در این خصوص در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: انوری از آمهای موفق استان است و نیروی کارآمدی محسوب می شوند و بنده نیز طبق وظیفه از اداره وی بازدید کردم و در همان روز از 10 اداره دیگر نیز به طور سرزده بازدید کردم.

حسین گروسی ادامه داد: این اقدام نیز تنها یک کار نظارتی است که طبق قانون ما نمایندگان مجلس مکلف به انجام آن هستیم و اکثرا زمانی که فرصت باشد با حضور در ادارات از فعالیت مسئولان حوزه انتخابیه خود نظارت می کنیم.

وی افزود: کسانی که دنبال حاشیه هستند این مباحث را مطرح می کنند و بیان مطالب به این گونه حرکتی ناجوانمردانه است زیرا تا روزی که ما نماینده هستیم باید در محافل و ادارات حضور پیدا کنیم و کسی نباید برای مدیران امر مشکلی ایجاد کند.

این نماینده مردم در مجلس عنوان کرد: ما از طریق وزیر و مدیر کل استان پیگیر این امر بوده ایم و آنان باید در خصوص حفظ این گونه نیروها دقت کنند چون چنین نیروهای کارآمدی می توانند سطح کار ادارات را ارتقا دهند و تحولاتی مثبت در محیطهای کاری ایجاد کنند.