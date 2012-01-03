به گزارش خبرنگار مهر، تودیع و معارفه مدیر کل میراث فرهنگی استان لرستان که قرار بود چراغ خاموش برگزار شود با اطلاع خبرنگاران به طور کامل لغو شد تا معاون میراث فرهنگی کشور پس از مواجهه با واکنشهای خبرنگاران و نماینده مردم خرم آباد محل مراسم را ترک کند.

ماجرای تودیع و معارفه مدیر کل میراث فرهنگی استان لرستان با حواشی بسیاری گره خورد که در نهایت منجر به بلاتکلیف شدن یک انتصاب شد.

ممانعت از حضور خبرنگاران در جلسه

خبرنگارانی که امروز برای پوشش خبری مراسم تودیع و معارفه مدیر جدید این اداره کل به سالن میراث فرهنگی استان رفته بودند، با اعتراض به روند انتخاب، با واکنش مسئولان مواجه شدند و از حضور آنان در مراسم ممانعت به عمل آمد.

مدیر کل میراث فرهنگی با مدرک تحصیلی فیزیک!

گفته می شود که مدیر جدید معرفی شده برای میراث فرهنگی لرستان دارای تحصیلات در رشته فیزیک بوده و تاکنون هیچ گونه سابقه فعالیتی در حوزه میراث فرهنگی نداشته است.

این در حالی است که امروز این سئوال اذهان خبرنگاران را نیز درگیر کرده بود که با توجه به شنیده ها در رابطه با استعفای رئیس سازمان میراث فرهنگی کشور چه کسی در حال تغییرات و انتصابات در سطح ادارات استانی است.

چه کسی در میراث فرهنگی کشور در حال انتصاب است؟!

موضوع استعفای روح الله احمد زاده کرمانی حتی از سوی نماینده مردم خرم آباد در مجلس شورای اسلامی نیز مورد طرح قرار گرفت که معاون سازمان میراث فرهنگی یعنی آقای کردستانی اذعان کرد که هنوز استعفای احمد زاده مورد پذیرش قرار نگرفته است.

با این حال اینکه چه کسی در حال انتصاب مدیران استانی در سطح سازمان میراث فرهنگی از جمله مدیرکل استان لرستان است سئوالی است که از سوی خبرنگاران مطرح شد و البته پاسخ روشنی به آن داده نشد.

معاون سازمان میراث فرهنگی کشور همانطور که به صورت چراغ خاموش برای معارفه مدیرکل جدید میراث فرهنگی استان آمده بود بدون پاسخگویی به سئوالات خبرنگاران محل مراسم را ترک کرد تا تودیع و معارفه مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری لرستان ابتر باقی بماند.

این در حالی است که موضوع مخالفت با انتصاب مدیر جدید میراث فرهنگی استان تنها به خبرنگاران و نمایندگان محدود نشد به طوری که عمده کارمندان میراث فرهنگی لرستان نیز نارضایتی خود را از این انتصاب اعلام کردند.

دولت در انتصابات خود "زیر پوستی" عمل می کند!

نماینده مردم خرم آباد در مجلس شورای اسلامی در حاشیه این مراسم با اشاره به تودیع مدیرکل میراث فرهنگی استان لرستان به خبرنگاران اظهار داشت: تا زمانی که مدیر جدید این مجموعه انتخاب می شود باید مسئولیت کار را به یکی از معاونان میراث فرهنگی بسپارند.

رضا رحیمی نسب با انتقاد شدید از انتصاب صورت گرفته در میراث فرهنگی لرستان گفت: مگر این استان نیروی متخصص و بومی ندارد که شاهد چنین انتصاباتی هستیم.

وی خواستار تجدید نظر متولیان امر در این زمینه شد و ادامه داد: در غیر این صورت برای ما توهین است که فردی بدون سابقه تخصصی در حوزه میراث فرهنگی پا به این سازمان بگذارد.

نماینده مردم خرم آباد در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به انتقادات خبرنگاران در رابطه با بی اطلاعی نمایندگان از اینگونه انتصاب ها گفت: این موضوع ربطی به ضعف نمایندگان ندارد چرا که دولت در انتصابات خود "زیر پوستی" عمل می کند!

اجازه این انتصاب در میراث فرهنگی لرستان را نمی دهیم!

رحیمی نسب عنوان کرد: من نمی دانم چه کسی این شخص را برای مدیرکلی میراث فرهنگی لرستان معرفی کرده و پشتیبان او کیست؛ چرا که خود من شب گذشته توسط خبرنگاران از این موضوع مطلع شدم.

وی با اشاره به صحبت هایش با معاون سازمان میراث فرهنگی کشور تصریح کرد: در این صحبت ها آقای کردستانی مدعی شد که با توجه تفکیک بین قوا این موضوع ارتباطی به نمایندگان استان ندارد.

نماینده مردم خرم آباد در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: این در حالی است که مطابق شرح وظایفی که قانون برای نمایندگان تعیین کرده است یک نماینده باید از حق و حقوق مردم در ابعاد مختلف حمایت کند و این موضوع به منافع مردم گره خورده است.

رحیمی نسب در پایان گفتگو با خبرنگاران مدعی شد که حتی اگر جلوگیری از این انتصاب منجر به مشکلاتی برای وی شود هیچ گاه اجازه نخواهد داد این انتصاب در میراث فرهنگی لرستان صورت گیرد.

این در حالی است که رحیمی نسب در گفتگوی تلفنی با معاون میراث فرهگی کشور مدعی شد که وی وعده کرده است که انتصاب انجام شده را ملغی و فعلا یکی از معاونان میراث فرهنگی لرستان را به عنوان سرپرست معرفی خواهد کرد.

نه اشتیاقی برای این مسئولیت دارم و نه اضطرابی برای سلب مسئولیت!

گزینه معرفی شده برای مدیرکلی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری لرستان نیز در جمع خبرنگاران لرستانی در سخنانی گفت: ما خدمتگزار مردم هستیم و در هر کجا که توفیق باشد به نظام و مردم خدمت می کنیم.

عباس گودرزی ادامه داد: هر آنچه بر ما تکلیف شود به آن عمل خواهیم کرد.

وی با تاکید بر اینکه در کشور سلسله مراتب مدیریتی تعریف شده است، تصریح کرد: اگر امری به عنوان تکلیف بر عهده من گذاشته شود بر حسب وظیفه با تمام توان انجام خواهم داد.

گودرزی یادآور شد: من نه اشتیاقی برای این مسئولیت دارم و نه استرس و اضطرابی برای سلب این مسئولیت!

به هر روی در مجموع روز پرحاشیه و جنجالی میراث فرهنگی استان لرستان در روزهایی که میراث فرهنگی کشور نیز حال و روز چندان خوبی ندارد با معلق ماندن یک انتصاب و لغو مراسم تودیع و معارفه پایان یافت تا لرستان منتظر تصمیمات بعدی در این حوزه باشد.