ابراهیم درویشی در گفتگو با مهر با بیان اینکه عده ای از سودجویان در بازار ارز به راه افتاده اند و پول‌های مردم را می‌گیرند، گفت: شدیدا به مردم نسبت به این موضوع هشدار می دهیم تا مراقب سرمایه های خود باشند.

معاون نظارتی بانک مرکزی افزود: فعالان تجاری هیچگونه نگرانی نداشته باشند، زیرا در یکی دو روز آینده ارز مورد نیاز آنها تامین خواهد شد. ارز مورد نیاز وارد کنندگان با تمهیدات اندیشیده شده به زودی تامین می شود.

مراقب سودجویان باشید

وی تاکید کرد: افرادی که می خواهند سپرده‌های خود را به دلار تبدیل کنند، مراقب سودجویان و کلاهبرداران باشند، بانک مرکزی به هیچکس هیچ ارزی برای اینکه در بازار تزریق کند، نداده است و این افراد ارتباطی با بانک مرکزی ندارند.

درویشی از ارسال بازرسان بانک مرکزی به سطح بازار ارز خبرداد و افزود: یک عده افراد سودجو قصد سوء استفاده از بازار ارز را دارند.

وعده جدید بانک مرکزی؛ ثبات بازار ارز تا دو روز آینده

معاون نظارتی بانک مرکزی با تاکید بر اینکه مردم مراقب باشند و سپرده های خود را در اختیار سودجویان قرار ندهند، عنوان کرد: طی یکی، دو روز آینده بازار ارز به ثبات خواهد رسید.

این مقام مسئول در بانک مرکزی خاطرنشان کرد: مردم باید هشیار باشند، ممکن است که عده ای از سودجویان بخواهند با ترفندهای مختلف به این اوضاع وارد شوند.

وی با اشاره به این موضوع که صرافی های دارای مجوز از بانک مرکزی مشخص هستند، افزود: تمامی این صرافی ها بر روی تابلوهای خود عنوان شرکت تضامنی با مجوز بانک مرکزی درج شده است.

درویشی ادامه داد: اگر این صرافی ها تخلفی کرده اند، بانک مرکزی به سراغ آنها می رود و اگر افرادی در خیابانها هستند و به اسم بانک مرکزی ارز می فروشند و عنوان می کنند که می توانند پول مردم را حواله کنند، مردم نباید پول‌ها و سرمایه های خود را در اختیار این افراد قرار دهند.

بازار ارز حبابی است

وی با تاکید بر اینکه به مردم هشدار می دهیم که هیچ عجله ای نداشته باشند، زیرا بازار ارز به زودی ثبات خود را باز خواهد یافت، خطاب به افرادی که به این بازار هجوم می برند، تاکید کرد: بازار در حال حاضر حبابی شکل است و عده ای از دلالان و سوء استفاده کنندگان به اسامی مختلف که حتی ممکن است نام برخی از ارگان‌ها را نیز ببرند، وارد بازار شده اند.

معاون نظارتی بانک مرکزی خاطرنشان کرد: مردم به سراغ صرافی های دارای مجوز و بانکها بروند نه اینکه هر کس در خیابان به آنها گفت که من از جانب بانک مرکزی ارز حواله می کنم پول خود را در اختیار آنها بگذارند، بانک مرکزی هیچ ارتباطی با این افراد ندارد. اگر کسی آمد و نام سازمان یا موسسه ای را آورد مردم پول خود را به آنها ندهند.

بازرسان بانک مرکزی در بازار

وی با اعلام اینکه به شدت بازار را بازرسی می کنیم و تمام بازرسان بانک مرکزی در سطح بازار هستند، گفت: بازرسان بانک مرکزی تمام اطلاعات و اخبار را برای ما لحظه ای از طریق تلفنی، پیامک یا نمابر به ما اطلاع می دهند.

درویشی خاطرنشان کرد: در حال حاضر یک جو روانی در بازار ایجاد شده است که عده ای دلال انگشت شمار آن را بوجود آورده اند، اما مسئولان امنیتی با آنها برخورد می کنند و به زودی جلوی سودجویان گرفته می شود.

به گزارش مهر، صرافان بازار ارز نرخ دلار را 1720 تومان اعلام کردند، این در حالی است که نرخ دلار در پایان روز گذشته به قیمت 1780 تومان هم رسیده بود.

قیمت دلار در حالی به رقم بالای 1700 تومان رسیده که تحلیلگران اقتصادی این نرخ ها را واقعی نمی دانند. این روزها بازار ارز به بازار داغی برای سفته بازی تبدیل شده است.

دلالان با خرید دلار به امید افزایش قیمت باعث افزایش تقاضا برای این ارز شده اند، در کنار آن بسیاری از صرافان از فروش ارز دلار خودداری کرده و به مشتریان اعلام می کنند که دلار برای فروش نداریم.