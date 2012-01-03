به گزارش خبرگزاری مهر، آذر نظری اظهار داشت: این برنامه ها با موضوعات مذهبی، اجتماعی، علمی، فرهنگی، هنری و ورزشی در قالب های متفاوتی از جمله همایش، نمایشگاه، مسابقات در سطح استان تهران از سوی دستگاه های اجرایی و نهاد های مردمی اجرا می شود.

وی افزود: برگزاری نمایشگاههای دستاوردهای هنرهای فنی و حرفه ای، در زمینه حجاب و عفاف در چهار قطب تهران، نمایشگاه دستاوردهای زنان توانمند کمیته امداد امام خمینی(ره)، همایش بصیرت و شجاعت زینبی برای فرهنگیان و دانش آموزان، اعزام مربیان به محافل عمومی و خصوصی و برگزاری همایش زینب پژوهان ‌از جمله این برنامه هاست.

بانوان با آرمانهای امام راحل(ره) تجدید میثاق می کنند

این مسئول بیان داشت: میثاق با امام راحل(ره)، دیدار با خانواده معظم شهدا، انجام مشاوره های رایگان، ارائه کتاب و پکیج به منظور دانش افزایی معنوی علمی و روحی مخاطبان، برگزاری دوره های یک روزه آموزشی ویژه دختران، ارائه آموزشهای تخصصی برای خانواده ها و اعزام دانش آموزان به اردوهای راهیان نور از دیگر برنامه های ویژه بانوان در دهه فجر خواهد بود.

وی افزود: برگزاری مسابقات وبلاگ نویسی، مسابقات ورزشی در سطح استان تهران، ملی، بین المللی، برپایی ایستگاههای ویژه قهرمانان ورزشی در مسیر راهپیمایی روز 22 بهمن ماه، مسابقات پیاده روی و کوهپیمایی از برنامه هایی است که در دهه مبارک فجر با حضور بانوان اجرا می شود.