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۱۳ دی ۱۳۹۰، ۱۴:۱۷

دهقانی در گفتگو با مهر:

خط پروازی کرمان - نجف راه اندازی می شود

خط پروازی کرمان - نجف راه اندازی می شود

کرمان - خبرگزاری مهر: مدیرعامل آژانس جنوب شرق کرمان از راه اندازی خط پروازی کرمان - نجف خبر داد.

مسعود دهقانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: در راستای ایجاد زمینه سفر آسان و در کوتاه ترین زمان ممکن خط پروازی کرمان - نجف برای نخستین بار راه اندازی می شود.

وی ادامه داد: این پرواز از بیستم دی ماه به زائران عتبات عالیات خدمات دهی می کند.

وی افزود: این خدمت مسافری روزهای سه شنبه و به صورت رفت و برگشت انجام می شود و امیدواریم مورد استقبال مردم استان کرمان قرار گیرد.

دهقانی گفت: به دلیل مسافت زیاد استان کرمان با مرزهای غربی کشور تاکنون سفرهای زیارتی به عتبات عالیات با سختی برای مسافران همراه بود.

کد مطلب 1500338

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