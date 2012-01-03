خط پروازی کرمان - نجف راه اندازی می شود

مسعود دهقانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: در راستای ایجاد زمینه سفر آسان و در کوتاه ترین زمان ممکن خط پروازی کرمان - نجف برای نخستین بار راه اندازی می شود.

وی ادامه داد: این پرواز از بیستم دی ماه به زائران عتبات عالیات خدمات دهی می کند.

وی افزود: این خدمت مسافری روزهای سه شنبه و به صورت رفت و برگشت انجام می شود و امیدواریم مورد استقبال مردم استان کرمان قرار گیرد.

دهقانی گفت: به دلیل مسافت زیاد استان کرمان با مرزهای غربی کشور تاکنون سفرهای زیارتی به عتبات عالیات با سختی برای مسافران همراه بود.