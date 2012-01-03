سه خبر کوتاه فرهنگی - مذهبی از استان همدان

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل میراث فرهنگی و گردشگری استان همدان گفت:‌ به‌ زودی دو کمپ گردشگری در گردنه‌ اسدآباد و شهرستان تویسرکان راه اندازی می‌شوند.

اسدالله بیات اظهار داشت: در حال حاضر چهار پروژه مربوط به ساخت کمپ گردشگری در استان همدان در دست اجراست که دو کمپ در شهرستان تویسرکان و گردنه‌ اسدآباد به زودی راه اندازی می‌شوند.

وی افزود: این دو کمپ با سه‌هزار مترمربع وسعت دارای نمازخانه‌، سرویس بهداشتی‌، آلاچیق و سکوی چادر هستند.

بیات گفت: ‌علاوه بر این، به زودی عملیات اجرایی دو کمپینگ‌ گردشگری در کبودراهنگ و سامن آغاز می شود.

9 واحد کتابخانه سیار و پستی در همدان فعال است

کارشناس کتابخانه های سیار و پستی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان همدان گفت: شش کتابخانه سیار روستایی و سه واحد کتابخانه پستی در استان همدان فعال است.

محمد تقی توکلی افزود: افزایش تعداد کتاب های امانتی و اعضای کتابخانه های سیار و پستی در سالجاری از برنامه های در دست اجرا در این مرکز فرهنگی است.

وی ادامه داد: اجرای طرح امانت دهی کتاب، عضو گیری، تغییر روستا های تحت پوشش و ارائه گزارشی از فعالیت های صورت گرفته در کتابخانه های سیار و پستی از جمله مواردی تحت بررسی در این مرکز است.

توکلی تاکید کرد: در نظر گرفتن ذوق و استعداد کودکان اگر با علاقه و پشت کار مربی همراه شود مسیر تعلیم و تربیت را هموار می کند.

برگزاری نخستین همایش استانی مدیران حوزه‌های علمیه همدان

معاون تبلیغ و تهذیب حوزه علمیه همدان گفت: نخستین همایش استانی مدیران و معاونان حوزه‌های علمیه سراسر استان همدان 14دی‌ ماه در همدان برگزار می‌شود.

حجت ‌الاسلام علی‌اصغر گرجی گفت: همایش استانی مدیران و معاونان حوزه‌های علمیه همدان همایشی دو روزه است.

وی افزود: هدف از برگزاری همایش استانی مدیران و معاونان حوزه‌های علمیه همدان، انجام کلاس‌های مختلف توجیهی و به روز کردن اطلاعات این قشر است.

وی با بیان اینکه 50 نفر از مدیران حوزه‌های علمیه شهرستان‌ها و معاونان مختلف در همایش استانی مدیران و معاونان حوزه‌های علمیه همدان، حضور می یابند، عنوان کرد: این همایش در سه بخش برگزار می‌شود.

معاون تبلیغ و تهذیب حوزه علمیه همدان یادآور شد: کلاس‌های توجیهی مدیران و معاونان اداری مالی در 14دی‌ماه صبح، کلاس‌های معاونت‌های تبلیغ و تهذیب حوزه‌های علمیه بعد از ظهر این روز و کلاس‌های معاونان آموزش و پژوهش حوزه‌های علمیه نیز در روز 15 دی در نوبت صبح و عصر برگزار می‌شود.