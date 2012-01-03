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۱۳ دی ۱۳۹۰، ۱۴:۱۶

کسب رتبه اول مقاله استاد دانشگاه علوم پزشکی سمنان در جشنواره آثار

کسب رتبه اول مقاله استاد دانشگاه علوم پزشکی سمنان در جشنواره آثار

سمنان - خبرگزاری مهر: یک مقاله عضو هیئت علمی دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی سمنان در نهمین جشنواره کشوری آثار مکتوب حائز رتبه اول شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مقاله دکتر حسین میلادی گرجی با عنوان نقش ورزش ارادی بر بهبود نقایص شناختی در موش های وابسته به مورفین و نقش فاکتور نوروتروفیک مشتق از مغز برآن«در نهمین جشنواره کشوری آثار مکتوب» در زمینه مبارزه با مواد مخدر و سوء مصرف آن موفق به کسب رتبه اول شد .

این مقاله حاصل پروژه تحقیقاتی رساله ی دکترای فیزیولوژی دکتر میلادی گرجی است .

نتایج این تحقیق نشان می دهد که ورزش ارادی می تواند به عنوان یک روش درمانی مفید برای کاهش علائم وابستگی و درمان نقایص رفتاری از قبیل اختلالات شناختی در افراد معتاد مورد استفاده قرار گیرد .

نتایج این تحقیق در مجله Neurobiology of learning and memoryدر سال 2011 به چاپ رسیده است.

کد مطلب 1500343

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