مردم را نسبت به تخریب های انتخاباتی آگاه می کنیم

به گزارش خبرگزاری مهر، هادی صادق دقیقی در دومین جلسه کمیته اطلاع رسانی ستاد انتخابات استان بیان کرد: اطلاع رسانی از تحرکات و فعالیت های انتخاباتی در سطح شهرستان ها و توجه به محتوا و موضوع های سخنرانی داوطلبان و شخصیت های سیاسی از جمله مسائلی است که باید مورد توجه کمیته اطلاع رسانی در سیاست گذاری و برنامه ریزی ها قرار گیرد.

وی افزود: آگاه کردن مردم و جلب مشارکت حداکثری آنها مهمترین دغدغه و رسالت کمیته اطلاع رسانی ستاد انتخابات استان است که در این زمینه پیشنهادات و برنامه هایی به ستاد انتخابات استان ارائه و با یک برنامه زمان بندی اجرایی خواهد شد.

مسئول کمیته اطلاع رسانی ستاد انتخابات استانداری با تأکید بر اینکه فرمانداران و مسئولان کمیته های اطلاع رسانی شهرستان ها لازم است از ارسال مستقیم گزارش های انتخاباتی به وزارت کشور و ستاد انتخابات کشور پرهیز کنند تصریح کرد: کمیته های اطلاع رسانی باید با مراجع و کانال های اطلاع رسانی ارتباط مستمر و گسترده ای داشته باشند و نسبت به انعکاس اخبار و گزارش های انتخاباتی در اسرع وقت اقدام کنند.

سرپرست اداره روابط عمومی و امور بین الملل استانداری قزوین یادآورشد: فرمانداران با برگزاری نشست های خبری و برنامه ریزی برای فضا سازی محیط های شهری و روستایی با موضوع انتخابات می توانند بر میزان شور و شوق مردم برای مشارکت وحضور حداکثری و همه جانبه در انتخابات بیفزایند.

در این جلسه پس از ارائه گزارشی از سوی مسئولان کمیته های اطلاع رسانی شهرستان ها در خصوص مکاتبه و پیگیری حضور خبرنگاران در ستادهای انتخابات و شعب اخذ رأی تأکید شد.

