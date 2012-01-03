فضای بیمارستانها باید برگرفته از روحیه مسجدی باشد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام میرزا حسین معتمدی فر در آئین تجلیل از بسیجیان جامعه پزشکی میناب اظهار داشت: بیمارستان تولد یافته مکان مقدس مسجد است.

وی با اشاره به اینکه نهادهایی مثل سپاه و بسیج، حوزه های علمیه و دادگاه ها ریشه در مسجد دارند، گفت: در زمان پیامبر عظیم الشان اسلام(ص)بیماران را در مسجد مداوا می کردند و بیمارستانها باید فضای مهرورزی، علم،تعاون و همکاری را ترسیم کنند.

وی ادامه داد: در زمان طاغوت از زنان به عنوان عناصر بی حجاب و بی سواد یاد می کردند، حال آنکه زنان در نظام جمهوری اسلامی ثابت کردند که زن موجودی شریف، با حجاب و باسواد است.

امام جمعه میناب افزود: شهید رجایی هموراه در طول خدمت محدود خود توجه ویژه ای به محرومان داشت و نخستین مسئولی بود بود که با نگرش به رفع محرومیت به منطقه بشاگرد سفر کرد.

وی با تشریح ویژگی های خدمت به مردم و محرومان بیان داشت: هر عمل خیر برای رضای خدا ذخیره ای برای آخرت محسوب می شود.

معتمدی فر اضافه کرد: هیچ انرژی در عالم از بین نمی رود و فقط از صورتی به صورت دیگر تبدیل می شود و خدمت به مردم هم همین شکل است.

امام جمعه میناب گفت: بیمارستان حضرت ابوالفضل(ع) دارای کمبودهای فراوانی است ولی از آنجایی که بیمارستان با جان مردم سر و کار دارد پرسنل آن با تمام توان به مردم و مراجعان خدمت می کند که مسئولان استانی باید به رفع مشکلات آن توجه کنند.

معتمدی فر در ادامه مشکل کم خونی را از دغدغه های بزرگ بیمارستان حضرت ابوالفضل(ع) عنوان کرد و خواستار اتخاذ تدبیری برای رفع آن توسط مسئولان شد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود از حماسه نهم دیماه به عنوان انقلاب سوم یاد کرد و با با بیان اینکه نهم دی نشانه و بیانگر عمق ارادت مردم به رهبری و نظام است، گفت: در فتنه 88 بزرگترین ظلمی که به نظام اسلامی شد گریز از محور قانون و ولایت بود که بصیرت مردم نقشه دشمنان را برهم زد.

در این مراسم که با حضور امام جمعه، فرمانده سپاه، رئیس شبکه بهداشت و درمان و رئیس بیمارستان میناب برگزار شد، از 35 نفر از پزشکان و پرستاران که در طول هفته بسیج برای ویزیت رایگان مردم فعال بودند تجلیل به عمل آمد.