به گزارش خبرگزاری مهر، در این برنامه به این سوال که خداوند چرا انسان را از اول کامل نیافرید تا انسان بدون تحمل زحمت های دنیا و بدون عبادت و نماز و روزه به نعمت های بهشتی برسد و در جواب قرب الهی جای گیرد پاسخ می دهد و در این میان رحمت الهی را بیان می کند.



محمودزاده کارشناس برنامه پرسش آزاد با محوریت عقیده شناسی بیان می کند که تکامل انسان چیزی نیست که بتوان آن را به اجبار آفرید، بلکه انسان باید آن را با اختیار خود کسب کند.



هدف از آفرینش انسان زمانى مى‏تواند محقق شود که انسان قابلیت رسیدن به کمال را داشته باشد و با فعلِ اختیارىِ خود، آن را تحصیل کند، درحالى که اگر آن کمال را از ابتدا دارا مى‏بود بطور قطع کمالِ اختیارىِ او به شمار نمى‏آمد و هدف اصلى از آفرینش او نیز تحصیل نمى‏شد.



برنامه پرسش آزاد کاری از گروه اندیشه و علوم قرآنی رادیو قرآن است و هر روز غیر از جمعه ها رأس ساعت 11:20 به پخش می‌شود.



