برگزاری همایش شوراهای استانی جبهه متحد اصولگرایان در پایان هفته

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبر ولایتی ضمن ارایه گزارشی از نشست شورای مرکزی جبهه متحد اصولگرایان در روز یکشنبه۱۱ دی ماه به پایگاه اطلاع رسانی جبهه متحد اصولگرایان گفت: هفدهمین جلسه شورای مرکزی جبهه متحد اصولگرایان با حضور اکثریت اعضاء تشکیل شد که در در این جلسه گزارشی از شرکت ثبت نام کنندگان جهت کاندید شدن انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی ارائه گردید.

وی افزود: اعضاء هیأت اجرائی نیز گزارشی از سفرهای مقدماتی خود جهت تشکیل شوراهای استانی جبهه متحد را به شوراء ارایه دادند.

ولایتی با اشاره به شکل گیری شوراهای استانی جبهه متحد اصولگرایان گفت: همایش اعضاء شوراهای استانی سراسر کشور، پایان این هفته در تهران تشکیل می‏گردد که در این همایش اعضاء هیأت اجرائی چگونگی فعالیت شوراها را در روند انتخاب کاندیداهای اصلح، مورد مذاکره قرار خواهند داد.

