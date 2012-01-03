کسری 2400 میلیارد تومانی وزارت بهداشت

به گزارش خبرنگار مهر، ‌دکتر مرضیه وحیددستجردی روز سه شنبه در حاشیه نخستین جشنواره کشوری حاکمیت بالینی در مرکز همایشهای برج میلاد به کسری کسری بودجه وزارت بهداشت در سال جاری اشاره کرد و افزود: اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها تاثیر زیادی در افزایش هزینه‌های سلامت داشته است به طوریکه وزارت بهداشت با 2400 میلیارد تومان کسری بودجه مواجه است.

وی با تاکید بر بند ب ماده 34 قانون برنامه پنجم توسعه که تکالیفی را برای وزارت بهداشت معین کرده است، گفت: برای اجرای این تکالیف باید بودجه لازم در نظر گرفته شود. بر همین اساس ما معتقدیم که اختصاص 3000 میلیارد تومان حاصل از درآمد مازاد نفتی باید در طول برنامه پنجم تکرار شود.

وزیر بهداشت در ارتباط با تاخیر در تشکیل شورای عالی بیمه سلامت افزود: طبق آخرین اطلاعات، رئیس جمهور در حال ابلاغ شورای عالی بیمه سلامت است و این موضوع بزودی انجام می‌شود.

وی درباره استقرار دستگاههای امحای زباله در بیمارستانها نیز گفت: حدود 150 بیمارستان در تهران فعال هستند که در حال حاضر در دو دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و تهران تمام بیمارستانها به دستگاه امحای زباله مجهز شده‌اند. وزارت بهداشت تا اول دی ماه جاری به بیمارستانها فرصت داد تا دستگاه زباله سوز را مستقر کنند. بیمارستانهای ارتش نیز به این دستگاهها مجهز شده‌اند. از میان بیمارستانهای خصوصی تنها 5 بیمارستان هنوز موفق به استقرار دستگاه امحای زباله نشده‌اند که طبق آخرین اطلاعات 3 مورد از این بیمارستانها در حال جای گذاری دستگاه امحای زباله هستند.

وزیر بهداشت افزود: همچنین حدود 6 بیمارستان تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی هنوز دستگاه امحای زباله را مستقر نکرده‌اند. در مجموع تنها حدود 10 بیمارستان در تهران باقی مانده است که باید به دستگاه امحای زباله مجهز شوند. سایر بیمارستان‌های کشور نیز تا تابستان سال آینده فرصت دارند تا به دستگاه امحای زباله مجهز شوند.