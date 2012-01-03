میانسالان فارس مراقبتهای ادغام یافته سلامت دریافت می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، اولین جلسه کمیته دانشگاهی سلامت میان‌سالان تحت عنوان سبا و سما (سلامت بانوان و مردان ایرانی) با مشارکت تمام معاونتهای دانشگاه برگزارشد.

کارشناس مسئول سلامت میانسالان معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شیراز با بیان این مطلب گفت: برنامه سلامت میانسالان با دو برنامه سلامت بانوان ایرانی (سبا) و سلامت مردان ایرانی (سما) و با اهداف ترویج آموزش بهبود شیوه زندگی سالم میانسالان، ارائه مراقبتهای ادغام یافته سلامت میانسالان و پیشگیری، تشخیص و درمان زودرس بیماریهای شایع گروه سنی 25 تا 60 سال در سطح استان اجرا خواهد شد.

دکتر معصومه صفاری افزود: بر اساس مصوبات اولین جلسه کمیته دانشگاهی سلامت میانسالان در اولین گام، تدوین شناسنامه سلامت کارکنان دانشگاه علوم پزشکی شیراز در اولویت برنامه های اجرایی قرار خواهد گرفت و تا پایان سال 1392 تمام کارکنان دانشگاه با پرونده الکترونیک شناسنامه سلامت، از خدمات ویژه گروه سنی میان‌سالان بهره‌مند خواهند شد.

وی بیان داشت: نیمی از جمعیت کشورهای در حال توسعه ازجمله کشور ما را میانسالان تشکیل می دهند که شامل گروه سنی 25 تا 60 سال هستند.

کارشناس مسئول سلامت میانسالان معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شیراز گفت: جمعیت این گروه به طور روزافزون در حال افزایش است و تا چند دهه اخیر با سرعت بیشتری نسبت به سایر گروه های سنی ادامه خواهد داشت بنابراین توجه به سلامت آنها ضروری به نظر می رسد.

وی اظهار داشت: این گروه بزرگ و مولد جامعه تا کنون به دلیل تمرکز بر گروه های پرخطر از بسیاری خدمات دور مانده و نیازمند حمایت جدی برای ارتقای همه جانبه کیفیت زندگی هستند.