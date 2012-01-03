  1. استانها
  2. قم
۱۳ دی ۱۳۹۰، ۱۴:۳۰

طباطبایی به مهر خبر داد:

برگزاری نشست معاونان فنی و عمرانی کلان‌شهرهای کشور در قم

برگزاری نشست معاونان فنی و عمرانی کلان‌شهرهای کشور در قم

قم - خبرگزاری مهر: معاون فنی و عمرانی شهرداری قم از برگزاری هجدهمین نشست معاونان فنی و عمرانی کلان شهرهای کشور طی روزهای هفدهم و هجدهم دی‌ماه در قم خبر داد.

سید جلال طباطبایی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص برگزاری هجدهمین نشست معاونان فنی و عمرانی کلان شهرهای کشور در قم اظهار داشت: در این نشست که طی روزهای هفدهم و هجدهم دیماه جاری برگزار می‌شود مسائل مختلفی مورد بحث و بررسی و تبادل نظر کارشناسی و مدیریتی قرار می گیرد.

وی با اشاره به برخی موضوعات مطرح در این نشست گفت: بحث در مورد چارت سازمانی حوزه معاونت فنی و عمرانی در شهرداری ها، تهیه و تدوین سازمان نظامات فنی و اجرایی یکسان و آموزش پرسنل با رویکرد پروژه های عمرانی از جمله موارد مطرح شده خواهد بود.

طباطبایی ادامه داد: ارائه ساختار و تشکیلات معاونت فنی و عمرانی شهرداری قم، ارائه تجربیات پروژه های عمرانی شاخص و تبادل نظر درباره آنها و بازدید میدانی از پروژه های عمرانی شاخص قم از دیگر برنامه های این نشست دو روزه است.

وی افزود: انتقال تجارب موفق کلان شهرها در حوزه عمران شهری، آسیب شناسی مشکلات اجرایی و ارائه راهکار در این زمینه از دیگر موضوعات قابل طرح در این نشست است.

شروع این نشست دو روزه صبح روز هفدهم دی ماه جاری

معاون فنی و عمرانی شهرداری قم همچنین در خصوص زمان و مکان برگزاری هجدهمین نشست معاونین فنی و عمرانی کلان شهرهای کشور بیان داشت: شروع این نشست دو روزه ساعت هشت و نیم صبح روز هفدهم دی‌ماه جاری در محل سالن همایش‌های دفتر تبلیغات اسلامی قم واقع در چهار راه شهدا خواهد بود.
 

کد مطلب 1500359

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها