سید جلال طباطبایی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص برگزاری هجدهمین نشست معاونان فنی و عمرانی کلان شهرهای کشور در قم اظهار داشت: در این نشست که طی روزهای هفدهم و هجدهم دیماه جاری برگزار می‌شود مسائل مختلفی مورد بحث و بررسی و تبادل نظر کارشناسی و مدیریتی قرار می گیرد.



وی با اشاره به برخی موضوعات مطرح در این نشست گفت: بحث در مورد چارت سازمانی حوزه معاونت فنی و عمرانی در شهرداری ها، تهیه و تدوین سازمان نظامات فنی و اجرایی یکسان و آموزش پرسنل با رویکرد پروژه های عمرانی از جمله موارد مطرح شده خواهد بود.



طباطبایی ادامه داد: ارائه ساختار و تشکیلات معاونت فنی و عمرانی شهرداری قم، ارائه تجربیات پروژه های عمرانی شاخص و تبادل نظر درباره آنها و بازدید میدانی از پروژه های عمرانی شاخص قم از دیگر برنامه های این نشست دو روزه است.



وی افزود: انتقال تجارب موفق کلان شهرها در حوزه عمران شهری، آسیب شناسی مشکلات اجرایی و ارائه راهکار در این زمینه از دیگر موضوعات قابل طرح در این نشست است.



شروع این نشست دو روزه صبح روز هفدهم دی ماه جاری



معاون فنی و عمرانی شهرداری قم همچنین در خصوص زمان و مکان برگزاری هجدهمین نشست معاونین فنی و عمرانی کلان شهرهای کشور بیان داشت: شروع این نشست دو روزه ساعت هشت و نیم صبح روز هفدهم دی‌ماه جاری در محل سالن همایش‌های دفتر تبلیغات اسلامی قم واقع در چهار راه شهدا خواهد بود.

