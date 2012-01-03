برگزاری همزمان جشن پیروزی انقلاب ایران و مصر/ هشدار به استفاده تبلیغی در دهه فجر

به گزارش خبرنگار مهر، اصغر آب خضر در مراسم معارفه رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در استان تهران که امروز صبح در محل حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی برگزار شد، با تقدیر از همکاری دستگاه های مختلف تهران، در برگزاری مراسمات گوناگون در کشور گفت: با تصویب اساسنامه شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی ساختار این شورا تغییراتی را داشته است و بنا بر همین شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران تشکیل شد.

وی این تغییرات را برای شورای هماهنگی مثبت ارزیابی کرد و همچنین گفت: امیدواریم خروجی این کار در مراسمات امسال مشخص شود.

وی ضمن درخواست از مسئولین استانی برای حمایت از این شورا گفت: البته کمتر دستگاه فرهنگی است که به لحاظ ساختاری دستش همانند شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی باز باشد.

وی به مصادف شدن هفته وحدت با دهه فجر امسال اشاره کرد و گفت: این اتفاق فرصت مغتنمی است که دستگاه های تبلیغی و فرهنگی از آن به نحو احسن استفاده کنند.

وی همچنین با اشاره به موج بیداری اسلامی در منطقه گفت: در یک سالگی موج بیداری هستیم و حال که این حرکت ها از انقلاب اسلامی آغاز شده است باید از مصادف شدن سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی با سقوط دیکتاتور مصر استفاده کنیم.

آب خضر همچنین از برگزاری همزمان جشن 22 بهمن در ایران با جشن پیروزی ملت مصر در میدان التحریر خبر داد.

وی به انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی نیز اشاره کرد و گفت: این انتخابات بسیار حساس و پیچیده است و فکر نمی کنم انتخاباتی با حساسیت انتخابات امسال در تاریخ انقلاب اسلامی وجود داشته باشد.

قائم مقام شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی ضمن اظهار امیدواری برای برگزاری انتخاباتی باشکوه در 12 اسفندماه گفت: باید مراقبت شود که از تریبون دهه فجر برای تبلیغات انتخاباتی سوء استفاده نشود.