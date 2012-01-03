تولید سری دوم"کو؟کو؟ قصه امروز کو؟" در مرکز صبا

به گزارش خبرگزاری مهر، با حضور حجت الاسلام و المسلمین علیدادی امام جمعه محترم کیش، عامری مدیر عامل سازمان منطقه آزاد کیش، حجت الاسلام و المسلمین اربابیفر مدیر کل بازرسی سازمان صدا وسیما، مدیر کل و مدیران صدا و سیمای مرکز کیش استودیو مجازی این مرکز راه اندازی شد.
- فیلم سینمایی مستند نظامی و جذاب "عکاس جنگ" ساخته کارگردان سوئیسی کریستین فری جمعه 16 دی ماه ساعت 16 به روی آنتن شبکه مستند سیما میرود.
- مستند طنز "ساحل نشینان" چهارشنبه 14 دی ماه در هفته فیلم رضا بهرامینژاد در برنامه "شبهای مستند" پخش و سپس با حضور کارشناسان نقد خواهد شد.
- برنامه "اسلام هراسی در سینمای غرب" در 26 قسمت 30 دقیقهای به تهیهکنندگی و کارگردانی جمال امیدوار در شبکه سحر تولید میشود.
- تولید سری دوم "کو؟ کو؟ قصه امروز کو؟" در 26 قسمت 10 دقیقهای با تکنیک کات اوت کامپیوتری که برای گروه سنی خردسال است، تمام شده و مراحل صداگذاری آن شروع شد. این پروژه برای مرکز صبا تهیه میشود.
- "دختر من" کاری از گروه کودک شبکه دو سیماست که به تهیهکنندگی سهیلا جدلی مهارتهای زندگی را به کودکان خواهد آموخت.
- "آبونه" عنوان مجموعه برنامهای از گروه اجتماعی شبکه دو سیماست که به تهیهکنندگی رضا حکیم الهی به ارائه راهکارهایی پیرامون مصرف بهینه آب و انرژی برق میپردازد.
- مدیر شبکه آموزش اعلام کرد برنامه "شفاف" از این پس شفافتر خواهد شد.
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