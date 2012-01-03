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۱۳ دی ۱۳۹۰، ۱۵:۳۷

تازه‌های جعبه جادویی/

تولید سری دوم"کو؟کو؟ قصه امروز کو؟" در مرکز صبا

تولید سری دوم"کو؟کو؟ قصه امروز کو؟" در مرکز صبا

تولید سری دوم انیمیشن "کو ؟کو؟ قصه امروز کو؟"، راه‌اندازی استودیو مجازی در صدا و سیمای مرکز کیش و پخش "ساحل‌نشینان" در شبکه مستند از تازه‌ترین اخبار تلویزیون است.

به گزارش خبرگزاری مهر، با حضور حجت الاسلام و المسلمین علیدادی امام جمعه محترم کیش، عامری مدیر عامل سازمان منطقه آزاد کیش، حجت الاسلام و المسلمین اربابی‌فر مدیر کل بازرسی سازمان صدا وسیما، مدیر کل و مدیران صدا و سیمای مرکز کیش استودیو مجازی این مرکز راه اندازی شد.

- فیلم سینمایی مستند نظامی و جذاب "عکاس جنگ" ساخته کارگردان سوئیسی کریستین فری جمعه 16 دی ماه ساعت 16 به روی آنتن شبکه مستند سیما می‌رود.

- مستند طنز "ساحل نشینان" چهارشنبه 14 دی ماه در هفته فیلم رضا بهرامی‌نژاد در برنامه "شبهای مستند" پخش و سپس  با حضور کارشناسان نقد خواهد شد.

- برنامه "اسلام هراسی در سینمای غرب" در 26 قسمت 30 دقیقه‌ای به تهیه‌کنندگی و کارگردانی جمال امیدوار در شبکه سحر تولید می‌شود.

- تولید سری دوم "کو؟ کو؟ قصه امروز کو؟" در 26 قسمت 10 دقیقه‌ای با تکنیک کات اوت کامپیوتری که برای گروه سنی خردسال است، تمام شده و مراحل صداگذاری آن شروع شد. این پروژه برای مرکز صبا تهیه می‌شود. 

- "دختر من" کاری از گروه کودک شبکه دو سیماست که به تهیه‌کنندگی سهیلا جدلی مهارت‌های زندگی را به کودکان خواهد آموخت.

- "آبونه" عنوان مجموعه برنامه‌ای از گروه اجتماعی شبکه دو سیماست که به تهیه‌کنندگی رضا حکیم الهی به ارائه راهکارهایی پیرامون مصرف بهینه آب و انرژی برق می‌پردازد.

- مدیر شبکه آموزش اعلام کرد برنامه "شفاف" از این پس شفاف‌تر خواهد شد.

کد مطلب 1500366

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