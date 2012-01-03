مشارکت خیرین در توسعه کتابخانه ها ضروری است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد جواد حسین زاده در جلسه هیئت موسس انجمن خیرین کتابخانه ساز استان کرمان با اشاره به لزوم توسعه کتابخانه های عمومی استان کرمان داشت: این امر توجه بیشتر خیرین را می طلبد تا با توسعه این مکان ها شاهد ترویج فرهنگ کتابخوانی در سطح جامعه باشیم.

وی ادامه داد: با توجه به آموزه های دین مبین اسلام و ضرورت مشارکت عمومی در پیشبرد اهداف عالیه اجتماعی، انجمن خیرین کتابخانه ساز کرمان، با عضویت شخصیت های برجسته فرهنگی و خیرین، در راستای جذب حمایت عموم و به ویژه خیرین در امر مقدس کتابخانه سازی و توسعه فرهنگ مطالعه تاسیس می شود.

حسین زاده اظهار داشت: با انتخاب و معرفی هیئت موسس و هیئت امنای انجمن خیرین کتابخانه ساز استان کرمان و پس از طی مراحل ثبت و تایید در مراجع زیربط ، به زودی این انجمن فعالیتهای خود را آغاز خواهد کرد.

مدیر کل کتابخانه های عمومی استان کرمان با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری در خصوص تبدبل کردن مطالعه به یک فرهنگ عمومی و عادت گفت: یکی از راهکارهای مهم برای تحقق این اهداف استفاده از مشارکتهای خیرین در حوزه های مختلف اعم از ساخت و تجهیز کتابخانه ها و استفاده از نظریات مثبت و سازنده خیرین در حوزه های مختلف فرهنگی است.

وی برگزاری این جلسه را یک طلیعه برای ورود خیرین به این مبحث عنوان و ابراز امیدواری کرد با تشکیل این انجمن افقی روشن در این مسیر ترسیم شود.

حسین زاده استان کرمان را یکی از استانهای پیشرو در امر کتابخانه سازی توسط خیرین دانست و شعار انجمن خیرین کتابخانه ساز ایرانیان را جهاد کتابخانه سازی استمرار جهاد مدرسه سازی اعلام داشت.

