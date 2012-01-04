توضیحات آموزش و پرورش کرمانشاه و فرمانداری برای یک خبر

به گزارش خبرنگار مهر، در توضیح اداره کل آموزش و پرورش استان کرمانشاه درباره گزارش "احداث مدرسه در کنار میدان مین" آمده است:

" در پی درج مطلبی تامل برانگیز با عنوان احداث مدرسه در کنار میدان مین، پاسخ ذیل را جهت اطلاع و انعکاس در خبرگزاری ایفاد می دارد، شایسته است بر اساس رسالت خبرگزاری درج فرمایید.

اولا جای بسی افتخار است که آموزش و پرورش در 5 کیلومتری مرز با توجه به زمینی که در اختیار این دستگاه گذاشته اند، اقدام به ساخت مکان آموزشی نموده است، چرا که به گونه ای تقدیر و تشکر از تلاش های رزمندگان جان برکف کشور را دارد که امنیت را با همه گستردگی اش به مردم منطقه هدیه نموده اند.

دوم اینکه از سال 1387 که مدرسه به بهره برداری رسیده است و تا به حال خوشبختانه هیچ گزارشی از مشکل احتمالی جهت این اداره کل ارسال نگردیده است و قطعا به حول و قوه الهی هیچ گزارشی نخواهیم داشت.

سوم : آموزش و پرورش موظف است در هر کجا دانش آموزان محروم حضور دارند، مدرسه احداث نماید و از طرفی احداث این ساختمان آموزشی، برگ زرین دیگری بر افتخارات آموزش و پرورش است که در کنار امر مقدس تعلیم و تربیت، در دورترین نقاط کشور فرآیند مقدس آموزش و پرورش را از جریان نینداخته است.

چهارم: جای تعجب است که مسئولان خبرگزاری گاهی نامهربانی می نمایند و مسیر درست و روشن آگاهی بخشی را گم می کنند، چه اینکه اگر در اطراف روستا مین وجود دارد بایستی این موضوع مهم، جدی و حیاتی را از طریق مسئولین محترم نظامی و انتظامی پیگیری نمایند که مسئولیت عظیم حفظ امنیت را در منطقه برعهده دارند.

پنجم: منطقه ای که به ادعای خبرگزاری خطرناک تشخیص داده شده است، منطقه مسکونی است و صدها نفر از هموطنانمان در آنجا با آرامش و عشق به میهن زندگی می کنند و مشغول کار کشاورزی می باشند. طبیعی است که دستگاه آموزش و پرورش به وظیفه اولیه خود در خصوص احداث مکان آموزشی برای خانواده ها اقدام می نماید.

ششم: جهت اطلاع و دقت بیشتر مسئولین محترم خبرگزاری به پیوست عکس هایی که از منطقه گرفته شده و مورد پنجم را تایید می نماید ایفاد می گردد.

در پایان؛ به اطلاع می رساند اگر دهها بار از اخبا کذب و بی پایه که به جز تشویش اذهان عمومی هیچ کاربردی نداد، از سوی آن خبرگزاری - که اقتضای طبعیش این است- منتشر شود، ذره ای در اراده پولادین فرهیختگان فرهنگی خدشه ایجاد نکرده، بلکه انتشار این گونه ضد اخبار اراده این عزیزان را برای آموزش و آگاهی بخشی افزون می نماید".

همچنین روابط عمومی شهرستان ثلاث باباجانی نیز در این باره جوابیه ای ارسال کرده است که در ادامه می خوانید:

پیرو خبر درج شده "احداث مدرسه ای در میدان مین" در خبرگزاری مهر و به تبع آن سایر خبرگزاری ها و پخش آن از رسانه ملی موارد ذیل به استحضار می رسد:

1- روستای شیخ صالح ( مذکور در خبر) یکی از 252 روستای تابعه شهرستان ثلاث باباجانی می باشد که در جوار مرز با عراق بوده و دارای 192 دانش آموز که در مجتمع آموزشی و پرورشی روستایی پروفسور شمسی پور مشغول به تحصیل اند، ساختمان آموزشی روستا که یک مدرسه 6 کلاسه راهنمایی می باشد پیرو درخواست های مکرر اهالی روستا و بر اساس شاخص های آماری، طی مراحل اداری مورد نظر جهت هر پروژه، ساخته شده و در سال 88/1387 جهت استفاده و بهره برداری تحویل آموزش و پرورش شهرستان ثلاث باباجانی گردیده است.

2- متاسفانه اغلاط و اغراض مهمی در تهیه خبر مذکور وجود داشته که به پاره ای اشاره می شود.

الف) در خبر عنوان شده که ایجاد مجتمع آموزشی و روستایی شیخ صله منجر به مصدومیت تعدادی از ساکنان روستا گردیده است که شاید منظور احداث بنا بوده است و نه ایجاد مجتمع آموزشی و از زمان بهره برداری مدرسه تاکنون هیچ گونه صدمه ای در مدرسه و محوطه آن به حمدالله به وجود نیامده است.

ب) مدرسه در ضلع شمالی روستا و در جوار منازل ساکنین روستا دایر شده است و نه در میدان مین و این به وضوح در عکس های پیوستی قابل مشاهده است و مدرسه بخشی از روستای شیخ صالح بوده و فضای اطراف آن نیز مسکونی و کشاورزی می باشد.

ج) هر چند مواردی از خبر مذکور به آموزش و پرورش جهت پاسخگویی ارتباطی ندارد مانند تیتر سوم که آورده شده است:

( اینجا روستای "شیخ صله" پنج کیلومتری عراق است و سالهاست که اینجا هیچکس روی زمین محکم با خیال آسوده قدم بر نمی گزارد و ...) که مسئولین محترم مرتبط با موضوع را مخاطب قرار می گیرند.اما بر اساس مستندات و مشاهدات باید بگویم اهالی روستا و روستاهای همجوار سالهاست که در آن جا سکونت داشته و حتی به کشاورزی و مشاغل دامپروری و ... در منطقه مشغول بوده و به راحتی سکونت می نمایند. در نقطه صفر مرزی نیز بحمدالله بازارچه دو سویه مرزی جهت تردد کالا به صورت شبانه روزی فعال بوده تردد روزانه فراوانی را نیز شاهد هستیم.

د) انتخاب مکان مدرسه در سال 87/1386 جهت ساخت طی مراحلی، منجمله درخواست اهالی و اهدای زمین ( که قبلا زمین کشاورزی مالکان بوده است) و طی مراحل کارشناسی بوده است و در غیر این صورت قطعا مدرسه ای امکان ساخت پیدا نمی نمود.

ه) راجع به خبر مذکور هیچ گونه تماسی جهت پاسخگویی با آموزش و پرورش شهرستان برقرار نشده است اما به راستی باید گفت که از متن خبر می توان به عمق خدمت شایسته دولت خدمتگزار و وزارت آموزش و پرورش جهت رفع مشکل تحصیل دانش آموزان مناطق محروم با احداث مدارس نوساز و با استاندارد روز پی برد چرا که در نقاط مرزی و محروم نیز مرکز مجتمع آموزش و پرورشی، پاسخ مثبت نظام مقدس جمهوری اسلامی به مرزداران شریف و تلاشگر این مرز و بوم می باشد.

امید است تهیه خبر بر اساس واقعیات و در جهت رفع مشکلات احتمالی و بهبود امور باشد نه غرض ورزی و زیر سئوال بردن خدمات و کسب منافع و اغراض شخصی (ان شاء الله)

انتظار می رود بر اساس قانون مطبوعات، این توضیحات بدون کم و کاست در خبرگزاری مذکور و سایر خبرگزاری ها و رسانه ملی منعکس شود."

توضیحات مهر

1. با تشکر از توجه مسئولان آموزش و پرورش استان کرمانشاه نسبت به گزارشهای خبرگزاری مهر و تلاش آنها برای پاسخگویی در این زمینه؛ باید عنوان کرد که در هیچیک از دو جوابیه ای که ارسال شده و خبری که در آن به نقل از یکی از خبرگزاری های کشور ارسال شده، موضوع احداث مدرسه در کنار میدان مین تکذیب نشده است.

2. خبرگزاری مهر در هیچ کجای گزارش نیاورده است که مجتمع در میان میدان مین و جایی دور از محل زندگی افراد عادی است، بلکه در ابتدای گزارش آمده است که "مدرسه در کنار میدان مین و در روستای شیخ صله بنا شده است". در این میان منظور از این دو جوابیه که در آن بارها تاکید شده مجتمع در روستا و در کنار زندگی مردم است مشخص نیست.

3.در چهارمین بند از جوابیه اول آمده است که "باید این موضوع را از طریق نیروهای نظامی و انتظامی پیگیری کنید"؛ که خبرگزاری مهر نیز چنین کرده و موضوع را از طریق مراجع ذیربط پیگیری و اطلاع رسانی کرده است که اسناد آن نیز در خبرگزاری موجود است.

4. در بند دوم جوابیه دوم آمده است "ایجاد مجتمع آموزشی و روستایی شیخ صله منجر به مصدومیت تعدادی از ساکنان روستا شده است که شاید منظور احداث بنا بوده است نه ایجاد مجتمع آموزشی و از زمان بهره برداری مدرسه تا کنون هیچگونه صدمه ای در مدرسه و محوطه آن به حمدالله به وجود نیامده است". خبرگزاری مهر نیز دقیقا به این نکته اشاره داشته و در گزارش آمده است که در حین ساخت مجتمع آقای "حمید نظری" به عنوان کارگر ساختمان آسیب دیده و عنوان نشده که پس از ساخت آن کسی آسیب دیده باشد.

5. اگر مسئولان آموزش و پرورش معتقدند که این مدرسه ایمن است پس چگونه در حین ساخت آن یک کارگر صدمه دیده و پس از آن براساس گفته های محمد کاظمی، فرمانده تخریب گردان سپاه نبی اکرم استان کرمانشاه در آن منطقه پاکسازی میدان مین آغاز شده است؟

6. در پایان جوابیه اول آمده است" اگر دهها بار از اخبار کذب و بی پایه که به جز تشویش اذهان عمومی هیچ کاربردی نداد، از سوی آن خبرگزاری - که اقتضای طبعیش این است- منتشر شود، ذره ای در اراده پولادین فرهیختگان فرهنگی خدشه ایجاد نکرده است" ذکر این نکته ضروری است که خبرگزاری مهر همواره در تلاش است که گوشه ای از مشکلات و کمبودهای مردم سراسر این کشور از مرکزی ترین نقطه ایران تا شهرهای کوچک و حتی روستاهی مرزی را براساس مستندات کافی و مطمئن برای توجه بیشتر مسئولان منعکس کند و در این راه همواره ثابت قدم است و آن را جزو رسالت رسانه ای خود می داند.