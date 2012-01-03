به گزارش خبرگزاری مهر، در بخش «داستان نوجوان» و با سرداوری خسرو باباخانی، 107عنوان اثر کتاب داوری و آثار منتخب برای بررسی در بخش دوم داوریها گزینش شدند.
همچنین در بخش «داستان کودک» 75 عنوان اثر داوری شد و در نهایت با سرداوری محمدحسن حسینی، آثار منتخب برای بررسی بیشتر در بخش دوم داوریها مشخص شدند.
در یازدهمین جشنواره شهید حبیب غنیپور و در بخش «رمان دفاع مقدس» تعداد 30 عنوان اثر برای داوری در مرحله اول انتخاب و مناسب ارزیابی شد که پس از بررسی داوران به سرداوری علی اصغر جعفریان، آثاری برای بررسی بیشتر به مرحله دوم راه یافتند.
همچنین در بخش «زندگینامه داستانی دفاع مقدس» شروع داوریها با 34 عنوان اثر بود و داورن پس از بررسیهای تخصصی تعدادی از آثار این بخش را حایز حضور در بخش دوم داوریها دانستند. حبیب یوسفزاده سرداور این بخش از یازدهمین جشنواره شهید حبیب غنیپور است.
در بخش «مجموعه داستان بزرگسال» با موضوع آزاد، 112 عنوان اثر و در بخش «رمان» با موضوع آزاد نیز 85 عنوان اثر در بخش اول داوریها بررسی شد و کتابهای شایسته حضور در مرحله دوم داوریها مشخص شدند.
سرداور بخش «مجموعه داستان بزرگسال» با موضوع آزاد محمدعلی قربانی است و در بخش «رمان» محمد مهدوی شجاعی به عنوان سرداور حضور دارد.
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