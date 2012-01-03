اعتراضات به کمبود گاز در پاکستان/ پختن غذا مشکل شده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، این رسانه های اعلام کردند که کمبود گاز در پاکستان موجب ناراحتی های بسیار شهروندان این کشور شده است.

در گزارش تلویزیون مرکزی پاکستان آمده است: مردم ناراضی در شهرهای پیشاور، فیصل آباد و راولپندی به خیابان‌ها ریخته و ناراحتی خود را از کمبود گاز اعلام کردند.

آسوشیتدپرس می نویسد: کمبود گاز در زمستان کاملا معمول است، اما وضعیت در زمستان امسال بغرنج شده است.

در فیصل آباد که یک شهر صنعتی در شرق پاکستان است گاز طبیعی کمترین فشار را دارد و روزانه 16 ساعت قطع گاز دارند و این مسئله سبب شده تا بسیاری از صنایع تعطیل شوند و بسیاری از شهروندان با مشکلات عدیده ای روبرو هستند و قادر به پخت غذا و حتی استحمام نیستند.

کمبود انرژی در پاکستان در حالی است که این کشور هنوز خط لوله گازی ایران به آن کشور را نهایی نکرده است. آمریکا یکی از مخالفان اصلی خط لوله گازی ایران به این کشور است.

آصف علی زرداری رئیس جمهوری این کشور اخیراً در هنگام دریافت استوار نامه سفیر ایران دراین کشور ابراز امیدواری کرده بود که این پروژه بزودی نهایی شود.

علاوه بر گاز کمبود، برق مناطق مرزی این کشور هم از معضلات پاکستان است. پاکستان در حال نهایی کردن قرارداد خرید برق از ایران است.