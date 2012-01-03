اختراع روش نوین مقاوم سازی ساختمانهای بنایی با کابل های پیش تنیده در تبریز

به گزارش خبرگزاری مهر، این طرح که در نمایشگاه منطقه ای اختراعات رونمایی شد توسط سید آرش سهرابی و صمد دهقان، دو تن از پژوهشگران دبیرخانه کنفرانس های مقاومسازی ایران اختراع و به ثبت رسیده است.

سید آرش سهرابی در خصوص اختراع روش نوین مقاوم سازی ساختمانهای بنایی با کابل های پیش تنیده، اظهار داشت:

عموما برای مقاوم سازی ساختمانهای بنایی بویژه ساختمانهای آموزشی روشهای گوناگونی مورد استفاده قرار می گیرد که غالبا قدیمی بوده و در محاسبات آنها از نرم افزارهای قدیمی استفاده می شود.

وی افزود: طبیعتا اجرای روشهای قدیمی زمانبر بوده و هزینه بالایی هم دارد، حال آنکه در روش کنونی ارائه شده از روشهای بسیار نوین و جایگزین استفاده شده است به طوریکه نیروی جانبی حاصل از زلزله توسط کابلهای پیش تنیده که سقف را به پی متصل کرده اند تا حدود بسیار زیادی مهار می شود.

سید آرش سهرابی اضافه کرد: اجرای این طرح در کشورمان باعث کاهش هزینه های مقاوم سازی تا 40 درصد شده و سرعت عملکرد مقاوم سازی را افزایش می دهد بطوریکه یک ساختمان را می توان با استفاده از این روش در کمتر از دو ماه مقاوم سازی کرد.

وی تصریح کرد: در حال حاضر کشورهایی همچون سوییس، آلمان و آمریکا از این روش برای مقاوم سازی ساختمانهای بنایی استفاده می کنند که ایران اسلامی نیز به این مجموعه اضافه شد.

سهرابی گفت: گزارش کامل اختراع روش نوین مقاوم سازی ساختمانهای بنایی با کابل های پیش تنیده به صورت مقاله در جنب چهارمین کنفرانس بین المللی مقاوم سازی در اردیبهشت 1391 در تبریز ارائه می شود.

براساس گزارش مرکز اطلاع رسانی دبیرخانه دایمی کنفرانس های مقاوم سازی ایران، از این تیم تحقیقاتی پیش از این هفت اختراع برجسته دیگر در زمینه بتن و افزایش دوام آن و مقاوم سازی در مسابقات بین المللی داخلی و خارجی اختراعات به ثبت رسیده است.