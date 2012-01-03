ثبت نام 14 داوطلب در انتخبات نهمین دوره مجلس در حوزه بناب

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید برقی افزود: از بین این داوطلبان که همگی آنها مرد هستند سه نفر دارای مدرک «دکترا»، 9 نفر مدرک «کارشناسی ارشد» و دو نفر مدرک معادل«کارشناسی ارشد» و یک نفر نیز روحانی است.

وی همچنین اظهارداشت: تعداد داوطلبان این دوره از انتخابات در شهرستان بناب نسبت به دوره هشتم، شش نفر افزایش داشته است.

رئیس ستاد انتخابات شهرستان بناب از آمادگی کامل مسئولان این شهرستان برای برگزاری انتخابات پرشور در سطح منطقه خبر داد.

وی در ادامه سخنان خود گفت: رهنمودهای مقام معظم رهبری مبنی بر حضور حداکثری مردم در انتخابات، با برنامه ریزی مناسب و حضور حماسی مردم محقق خواهد شد.

فرماندار بناب برگزاری انتخابات سالم، قانونمند و پرشور را موجب افتخار برای نظام و انقلاب ذکر کرد و اظهارداشت: مردم ولایتمدار شهرستان بناب در تمام انتخابات بصورت پرشور شرکت کرده و در این انتخابات نیز با حضور حداکثری خود در انتخابات مجلس نهم امید دشمنان را به یأس تبدیل خواهند کرد.

گفتنی است، شهرستان بناب با 130 هزار نفر جمعیت در 120 کیلومتری جنوب تبریز مرکز استان آذربایجان شرقی واقع شده است.