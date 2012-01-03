6 ماه گذشت/ دادگاه ضارب روحانی امر به معروف تشکیل نشد

علی خلیلی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: پس از گذشت 6 ماه همچنان منتظر تشکیل دادگاه هستیم ولی هیچ خبری از دادگاه نشده است.

خانم مشتاق فر مادر علی خلیلی هم اظهار داشت: بر خلاف قول و وعیدهای مسئولان قضایی هنوز پس از گذشت 200 روز دادگاه فرزندم تشکیل نشده است.

گفته های خانواده سومین روحانی آمر به معروف که در ساعت 22:30 دقیقه روز شنبه 25 تیرماه سال جاری توسط گروهی مورد حمله قرار گرفت در حالی است که در همان روزها چهره های سیاسی و قضایی (مرضیه وحید دستجردی وزیربهداشت، آیت الله صدیقی از مسئولان عالی قضایی، سردار حجازی معاون ستاد کل نیروهای مسلح، علائ الدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی، محمد جواد نظری عضو کمیسیون بهداشت و...) برای عیادت وی به بیمارستان عرفان تهران آمدند و در جمع خبرنگاران اعلام کردند به سرعت به این پرونده رسیدگی می شود تا درس عبرتی برای حمله کنندگان به آمران به معروف باشد.

در تاریخ 22 آذرماه سال جاری نیز دادستان تهران در پاسخ به خبرنگار مهر در مورد وضعیت رسیدگی به پرونده این روحانی گفت: کیفر خواست پرونده علی خلیلی 20 آذرماه صادر و به دادگاه رفته است.

به گزارش مهر، با وجود قول و وعیدهای رئیس دستگاه قضا مبنی بر اینکه پرونده جرائم خاص که منجر به تشویش اذهان عمومی و نا امنی در جامعه می شود به سرعت رسیدگی خواهد شد هنوز این پرونده به سرانجام نرسیده است.