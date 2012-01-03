یک قهرمانی به هواداران پرسپولیس بدهکارم/ دربی متفاوت!

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی دنیزلی در دومین نشست خبری خود که با حضور نمایندگان رسانه ها امروز سه شنبه در سالن چندمنظوره درفشی فر برگزار شد، اظهار داشت: ما 10 روز است که کار خود را شروع کردهایم. می خواهم قبل از بازی با ملوان به رسانهها و هواداران پرسپولیس اطلاع رسانی کرده باشم، چون طی این مدت میخواستم تیم و بازیکنان را بهتر بشناسم.
سرمربی پرسپولیس گفت: روز اول که آمدم از خبرنگاران خواستم به من زمان بدهند تا حال و هوای تیم دستم آید و به همین خاطر خواستم خودمان تنها باشیم. صددرصد این حق مسلم شماست که با حضور در تمرینات اتفاقات و رویدادها را برای هواداران منعکس کنید. به احتمال زیاد از هفتههای آینده به جز دو تمرین قبل از بازی، شما خبرنگاران برای حضور در تمرینات آزاد خواهید بود. البته بعد از بازی با ملوان در این خصوص دقیقتر صحبت خواهم کرد.
وی در همین خصوص افزود: دوباره تاکید میکنم خوشحالم از اینکه در ایران و در پرسپولیس حضور دارم. در حال حاضر کار سختی را تجربه میکنم و مهم این است که انسان از عهده کارهای سخت برآید. برای اینکه به موفقیت برسیم مسئولیت دشواری بر عهده تمام کسانی خواهد بود که در مجموعه باشگاه فعالیت می کنند.
سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس با اعلام اینکه این تیم شروع خوبی در بازی با ملوان خواهد داشت، گفت: در حال حاضر یکسری مشکلات داریم و همچنین تعدادی از بازیکنان ما مصدوم و محروم هستند. اگر روند خوبی را به دست آوریم میتوانیم تمام این مسائل و مشکلات را پشت سر بگذاریم.
دنیزلی با اعلام اینکه میخواهد پرسپولیسی بسازد که هم دوستداران فوتبال و هم هواداران پرسپولیس از بازیهای آن لذت ببرند، گفت: برای رسیدن به این هدف، هم بازیکنان باتجربه و هم بازیکنان جوان خوبی را در اختیار داریم.
سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس در مورد نفرات جدیدی که به این تیم ملحق خواهند شد، تاکید کرد: ما در یکسری پستها و نقاط تیم نیاز به تقویت داریم و اگر بشود بازیکنانی بیایند خوشحال میشویم اما در غیر این صورت از نفرات داخل تیم مشکلات را حل میکنیم.
دنیزلی با بیان اینکه پس از رفتن حقیقی نیاز به یک دروازه بان بود که براین اساس حسین هوشیار را جذب کردیم تا این مشکل برطرف شود، ادامه داد: به علت اینکه زمان زیادی تا پایان مدت نقل و انتقالات باقی مانده امکان این را داریم که یک بازیکن دیگر را جذب کنیم.
وی در پاسخ به این سئوال که "چه نظری در مورد مصاحبه مایلی کهن مبنی بر دریافت مبالغ بالا برای عقد قرارداد با پرسپولیس دارد؟"، تاکید کرد: اینها را من دورادور میشنوم. روزی که میخواستم به ایران بیایم با همسرم دو نفری تصمیم گرفتیم با وجود مشکلات زیادی که برای حضور در ایران داشتیم، پیشنهاد پرسپولیس را قبول کنم. میدانم هر چقدر من ایران را دوست دارم، مردم و طرفداران بیش از آن به من علاقه دارند. ما تصمیم گرفتیم و به خاطر دوست داشتن و عشق علاقمندان که سهم بزرگی در نظر من داشت به ایران بیایم.
سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس ادامه داد: من تا به حال با پرسپولیس قهرمان نشدهام با وجود این علاقه هواداران به من نشان میدهد تیم خوبی داشتیم که بازیهای قابل قبولی از خود ارائه میکرد. من یک قهرمانی به هواداران بدهکار هستم اما با این شرایطی که الان داریم مشخص است که رسیدن به این موضوع بسیار سخت است.
دنیزلی اضافه کرد: در حال حاضر در رده نهم جدول قرار داریم و هدف اول ما در جدول رده بندی رسیدن به رتبهای است که سال بعد سهمیه حضور در لیگ قهرمانان آسیا را به دست آوریم. بیشتر از این نمیتوانم نظر بدهم ضمن اینکه هدف دیگرمان این است فوتبال خوبی ارائه دهیم که همراه با نتیجه باشد و همه کارها را برای رسیدن به این هدف انجام میدهیم.
"علی دایی در اظهارنظری انتخاب دنیزلی را بهترین تصمیم مدیریت جدید باشگاه دانست و اینکه پرسپولیس با این مربی میتواند در نیم فصل دوم 35 تا 40 امتیاز بگیرد"، دنیزلی در خصوص این اظهارنظر تاکید کرد: قطعا اولین هدفم این است که توقعات را به بهترین شکل پاسخ دهم. از علی دایی به خاطر تفکرات و نظری که داده، تشکر میکنم. خیلیها مثل دایی فکر میکنند و خیلیها هم مثل او فکر نمیکنند اما من از همه آنها تشکر میکنم. بالاخره تمام نظرات درست یا نادرست پس از نتایج آینده ما مشخص میشود.
وی با تاکید مجدد بر اینکه انتظارات و توقعات از وی و بازیکنان پرسپولیس بالاست، افزود: تمام تلاشمان را انجام میدهیم تا این انتظارات را برآورده کنیم. من نمیتوانم پیش بینی کنم چند امتیاز میگیریم اما باید بگویم هشت تیم جلوتر از ما هستند و اگر بخواهیم به اهدافمان که همانا حضور در آسیاست برسیم، باید پله پله حرکت کرده و بالا و بالاتر برویم.
سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس تصریح کرد: هر روز که میگذرد شناختم از تیم و بازیکنان بیشتر میشود. پرسپولیس نفرات خوبی دارد و فکر میکنم با تلاش آنها میتوانیم به نخستین هدفمان که پرسپولیس بهترین بازیها را انجام و بهترین نتایج را کسب کند، برسیم. آن زمان است که خوشحال میشوم و به هدفم میرسم. قطعا در این بین نظرات موافق و مخالف مطرح شده و یا انتقادهایی بیان میشود. این طبیعت فوتبال است و من به همه نظرات احترام میگذارم.
دنیزلی تصریح کرد: دو سال پیش در ترکیه رکوردی را شکستیم که در 52 سال گذشته چنین اتفاقی رخ نداده بود. من در نیم فصل تیمی را تحویل گرفتم که رده ششم بود و در آخر فصل قهرمان شد. پرسپولیس در حال حاضر نهم است و اینکه بتوانیم سهمیه لیگ قهرمانان را در پایان فصل کسب کنیم اهمیت ویژهای برایمان دارد. هدف دیگرمان هم موفقیت در مسابقات فصل جاری لیگ قهرمانان است که برای رسیدن به این اهداف هر روز تلاش میکنیم.
سرمربی پیشین تیم بشیکتاش در خصوص انتخاب دستیارانش در تیم پرسپولیس گفت: در روزهای آینده یک مربی دروازهبانان به کادرفنی تیم اضافه خواهد شد. اگر زمان بیشتری در اختیار داشتم بی میل نبودم که کادر فنی وسیعتری را بسازم اما در حال حاضر با توجه به زمان کمی که داریم میخواهم خودم به طور مستقیم با تیم در تماس باشم.
وی در همین خصوص افزود: در حال حاضر کادر فنی موجود کارها را انجام میدهد اما اگر در هفتههای آینده احساس کنم که کادر فنی نیاز به تقویت دارد ممکن است این کار را انجام دهم. از کادرفنی قبلی نیز به دلیل خدماتی که به تیم پرسپولیس انجام داده تشکر میکنم هرچند که نتایج این تیم راضی کننده نبود.
وی در واکنش به اینکه هواداران پرسپولیس از اینکه این تیم چهار دربی را پشت سرهم باخته، ناراحت هستند، گفت: من نتایج دربیها را دنبال کردم و هنوز پنجمین دربی را پیش رو داریم. قطعا مطمئن باشید که نتیجه دربی بعدی مانند دربیهای قبل نخواهد بود.
دنیزلی در پاسخ به این پرسش خبرنگار مهر که برخی از کارشناسان معتقدند تیم پرسپولیس از نظر بازیکن خوب بسته نشده و هر مربی که با این تیم کار کند به مشکل برمیخورد، گفت: هر فردی ممکن است نظرات متفاوتی در این خصوص داشته باشد. حتی شاید بگویند این تیم خوب بسته نشده اما من نظری متفاوت با این دارم. ما باید بهرهوری همین تیم را بالا ببریم و نظر من این است که در حال حاضر تیم خوبی داریم.
وی در همین خصوص افزود: طبیعت فوتبال این است که یک تیم ممکن است در برخی از مقاطع زمانی ناموفق باشد. در ایران تیمها و بازیکنان خوبی وجود دارند. هم من و هم بازیکنان نباید فراموش کنیم که در پرسپولیس کار میکنیم و مجبوریم ثابت کنیم پرسپولیس تیم بزرگی است. در این خصوص، هم من، هم بازیکنان و همچنین اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل قدرت این را داریم که بزرگی پرسپولیس را ثابت کنیم.
سرمربی تیم پرسپولیس در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر در خصوص اینکه "کاپیتان تیم چه کسی خواهد بود؟" گفت: در مورد کاپیتانهای تیم من تصمیم گیری میکنم و در حال حاضر تصمیم من همان است که در گذشته گرفته شده و قصد ندارم آن را عوض کنم.
وی در پاسخ به این پرسش که "چه اتفاقی افتاد که شما راضی به جذب مهدویکیا شدید؟"، گفت: در مورد مهدویکیا و سایر بازیکنان باید بگویم بعد از اینکه وارد ایران شدم فقط یک جلسه با رویانیان داشتم. آنجا نظراتم را به وی گفتم و همچنین گفتم که هیچ اظهارنظری چه در خصوص مهدوی کیا و چه در مورد بازیکنان دیگر نمیتوانم داشته باشم.
دنیزلی در همین خصوص تاکید کرد: مهدویکیا بازیکنی است که من سالها بازیهای وی را دنبال کردهام. وی، هم از نظر تجربه و بازی و هم شخصیت کمک زیادی میتواند به تیم پرسپولیس بکند. ما در تیم پرسپولیس، هم در رقابتهای لیگ و هم در رقابتهای لیگ قهرمانان آسیا به مهدی و دیگر بازیکنان نیاز داریم. مهدویکیا میتواند برای بازیکنان جوانتر یک الگوی خوب و مناسب باشد. بازیکنانی مانند کریمی، هاشمیان و مهدویکیا که تجربه بازی در اروپا را دارند برای ما یک مزیت بزرگ محسوب میشوند.
وی در خصوص بازیکنان مصدوم و محروم پرسپولیس اظهار داشت: در حال حاضر تیمی که در اختیار داریم همین است و هر مشکلی که در این زمینه به وجود میآید را باید داخل باشگاه حل کنیم.
سرمربی تیم پرسپولیس در همین خصوص تاکید کرد: باید پنج یا شش ماه باقیمانده تا پایان فصل را به بهترین نحو و شرایط پشت سر بگذاریم و این کار را با همین تیمی که در اختیار داریم باید انجام خواهیم داد.
دنیزلی در بخش پایانی نشست خبری ظهر امروز در پاسخ به این سئوال که "دلیل اصلی مشکلات نیم فصل نخست پرسپولیس چه بود؟"، اظهار داشت: اینکه در نیم فصل نخست چه اتفاقاتی رخ داده من نمیدانم و اگر ناکامی رخ داده که تیم به اینجا رسیده قطعا همه سهیم بودند و نمی توانیم بگوییم که تقصیر یک یا دو نفر بوده است.
وی ادامه داد: قطعا ما آمدهایم هر کاری انجام دهیم تا نتایج تیم عوض شود. اینکه مربی و بازیکن جدید جذب میشود، همه سعی دارند تیم بهترین کار را انجام داده و نتایج را به دست آورد ولی ممکن است در مواردی چنین اتفاقاتی رخ ندهد ولی اینکه توضیح بدهند چه کار اشتباهی صورت گرفته و اشتباهات از سوی چه کسی بوده، نه امکانش است و نه کار درستی.
وی در مورد "ایمون زاید"، بازیکن جدید ایرلندی پرسپولیس، اظهار داشت: همانطور که گفتید جذب این بازیکن قبل از حضور من صورت گرفته و در حال حاضر بازیکنی است که در تیم ما قرار دارد ولی اینکه در این مدت با من آشنا نشده و موقعیت کار کردن با من را نداشته قطعا به ضرر این بازیکن خواهد بود. بعد از ملحق شدن این بازیکن و شروع به کار تیمی باید به سمت هدفمان پیش برویم.
خبرنگاری پرسید: "زمانی که شما در پرسپولیس بودید به دلیل اختلافات با حمید استیلی از همکاری با وی انصراف دادید و امروز هم زمانی به پرسپولیس آمدید که وی از این تیم رفته است، در این خصوص چه دارید بگویید؟" دنیزلی در پاسخ به این پرسش گفت: این تغییر و تحول و تغییر مسئولیت ها همیشه اتفاق میافتد. آقای استیلی قطعا سعی کرده که تیم را به بهترین جا برساند و همینجا باید از زحماتش تشکر کنم، نتیجه نگرفتن اتفاقی همیشگی است که در فوتبال رخ میدهد.
وی در پاسخ به این پرسش که "چه نظری راجع به کیروش دارد و اینکه تیم ملی میتواند با این مربی به جام جهانی صعود کند؟"، خاطرنشان کرد: اینکه راجع به مربی تیم ملی نظر بدهم، امکانش نیست و خیلی سخت است ولی روندی که تیم ملی ایران داشته، خوب بوده و قطعا ایشان کارهای خوبی را انجام داده است. تیم ملی ایران با این مربی با تجربه و بازیکنانی که در اختیار دارد میتواند به جام جهانی صعود کرده و در مسابقات آسیایی دیگر موفق شود.
دنیزلی اضافه کرد: وظیفه ما این است که بازیکنان بیشتری به تیم ملی ایران بدهیم تا به پیشرفت بیشتر این تیم کمک کنیم.
وی با تشکر از تمام رسانهها و تاکید بر اینکه ارتباطاتش در آینده از طریق مسئول رسانهای تیم با خبرنگاران بیشتر و بهتر خواهد شد، اظهار داشت: با کمک طرفداران به هدفمان خواهیم رسید. فوتبال مثل ماراتن است و در بازیها نیاز به تلاش بیشتر داریم و هیچ وقت نباید ناامید شد.
سرمربی پرسپولیس در پایان مطرح شدن مبالغ بالا در مورد قراردادش با پرسپولیس را صحیح ندانست و مبلغ قراردادش با پرسپولیس را پایینتر از مبالغ گفته شده خواند. وی همچنین در پاسخ به این سئوال که "برای پیروزی مقابل ملوان به بندرانزلی میرود؟"، گفت: همه هدف ما کسب پیروزی است و قطعا برای بردن در این مسابقه و هر دیداری به میدان خواهیم رفت.
