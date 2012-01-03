به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسن شنبدی در جمع خبرنگاران با اشاره به تشکیل ستاد انتخابات در استان بوشهر اظهار داشت: باید زمینه‌های لازم برای این انتخابات مهم و حساس را مهیا کنیم.



وی آمادگی کامل ستاد انتخابات در استان بوشهر را یادآور شد و افزود: ستاد انتخابات استان بوشهر با تشکیل هیئتهای اجرایی در حوزه‌های مرکزی و فرعی آمادگی کاملی برای برگزاری انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی دارد.



معاون سیاسی امنیتی استاندار بوشهر برگزاری همایش آموزشی و توجیهی نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی را یکی از مهمترین برنامه‌های ستاد انتخابات در استان بوشهر اعلام کرد و گفت: این همایش پنجشنبه هفته جاری با حضور مسئولان و روسای هیئتهای نظارتی، بازرسی و هیئتهای اجرایی برگزار خواهد شد.



وی ادامه داد: یکی از مهمترین اهداف برگزاری این همایش را بررسی آیین‌نامه‌ها، ارائه مباحث آموزشی در حوزه آشنایی با قوانین و مقررات برگزاری انتخابات و مباحث امنیتی، حفاظتی و رایانه ای اعلام کرد.



شنبدی اضافه کرد: با تلاش همکاران در حوزه اجرایی و نظارت از 10 تا 19 دیماه بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات انجام خواهد شد و پس از اعلام نتیجه بررسی‌ها، کاندیداها فرصت خواهند داشت تا نسبت به نتیجه آن اعتراض کنند.



معاون سیاسی امنیتی استاندار بوشهر بر تعامل بین هیئتهای اجرایی، بازرسی و نظارتی انتخابات استان بوشهر تاکید کرد و افزود: این تعامل برای اثربخشی در کار امری ضروری و اجتناب‌ناپذیر است.