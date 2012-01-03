نشست تخصصی "بررسی راهکارهای حضور در بازار کشور اوگاندا" در تهران برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، این نشست تخصصی ساعت 9 صبح چهارشنبه 14 دیماه ، در سالن کنفرانس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران به منظور حضور مؤثر بازرگانان تهرانی در بازار کشور اوگاندا برگزار می شود.

در راستای توسعه و افزایش صادرات غیرنفتی استان، نشست تخصصی بررسی مسائل، مشکلات و موانع حضور در بازار کشور اوگاندا با حضور مسئولین بخش دولتی دو کشور برگزار خواهد شد.

طرح و بررسی مسائل و مشکلات توسعه صادرات به کشور اوگاندا، ارائه عملکرد و برنامه های گسترش صادرات به این کشور و ارائه راهکارهای گسترش حضور در بازار آن کشور از محورهای برگزاری این نشست است.